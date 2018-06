‘Bootmigranten Aquarius met Italiaanse boten naar Valencia’

De 629 bootmigranten die voor de kust van Italië vastzitten op het schip Aquarius, worden met Italiaanse boten naar Valencia gebracht. Dat heeft noodhulporganisatie SOS Méditerrannée dinsdagochtend bekendgemaakt. Ook zullen de Italianen voedsel naar de boot brengen.

De Aquarius pikte afgelopen weekend honderden migranten in nood op voor de kust van Libië. De boot werd bij aankomst in Italië geweigerd door de Italiaanse autoriteiten. Verschillende noodhulporganisaties trokken aan de bel na de bekendmaking van de weigering. Aan boord zitten meer dan honderd minderjarigen en meerdere zwangere vrouwen. Het voedsel zou bijna op zijn.

Welkom in Valencia

Maandag boden verschillende Spaanse burgemeesters aan de migranten op te nemen. ‘s Middags maakte de Spaanse premier Sánchez bekend dat de bootvluchtelingen welkom zijn in Valencia. Tot nu toe was niet bekend hoe en of de migranten in de Spaanse stad terecht zouden komen.

De weigering van Italië is in lijn met het gedachtegoed van de nieuwe regering van het land, dat immigratie wil inperken. Minister Salvini van Binnenlandse Zaken zei dat Italië vanaf nu “NEE zegt tegen mensenhandel en NEE zegt tegen de business van illegale immigratie”.

Verschillende Europese landen hebben afkeurend gereageerd op het besluit van de Italianen. De Europese Commissie riep Italië en Malta, dat de boot ook weigerde, op hulp te bieden aan de migranten.