Arcade Fire brengt ode aan Eberhard van der Laan

Pop Arcade Fire Gehoord: 11/6 Ahoy, Rotterdam. ●●●●●

Het Canadese Arcade Fire is een band van uitersten: de groep kan de plank geheel misslaan, maar ook tot grote hoogten stijgen. Hun optreden op maandagavond in Ahoy, Rotterdam, begon met een teleurstelling: de boksring in het midden van de zaal, waar de bandleden bij recente concerten opgesteld stonden, was afwezig. In de niet uitverkochte Ahoy’ speelde de groep nu op een regulier podium, waarbij alleen de video’s boven het toneel nog verwezen naar bokswedstrijden, met reclames en gok-adviezen. De ring zou zijn afgeschaft wegens de behoefte aan ‘meer energie’. Het optreden was hierdoor gewoner, maar wellicht ook spontaner.

De negen muzikanten wervelden over het toneel: voorman Win Butler met zwarte hoed en roze laarzen, springend op en over de monitorboxen; de bekkentrekkende gangmaker Twill Duprate slaand op een handtrommel, en uit enthousiasme zoenend met collega Richard Perry. Zangeres/multi-instrumentalist Régine Chassagne, in rood motorpak, danste met ‘keytar’ (draagbaar keyboard) heen en weer.

Arcade Fire heeft zich op het laatste album Everything Now ontwikkeld tot een orkestrale discoband, die de gedragen melodieën laat aanslingeren door de als een motor snorrende bassynthesizer. Daarmee zijn bestaande kenmerken van de band nu karikaturaal uitvergroot, zoals blijkt uit het hier gekunsteld klinkende ‘Electric Blue’ en ‘Put Your Money On Me’ - een verwijzing naar de bokssport. Het later uitgevoerde ‘Creature Comfort’ daarentegen was zo overdreven hard en exuberant, dat het amuseerde.

Zanger Win Butler eerde de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, door hun ‘Rebellion (Lies)’ aan hem op te dragen (Van der Laan had vorig jaar in Zomergasten een live-opname ervan getoond). Het nummer is een van de hoogtepunten uit het repertoire, door de geladen spanning. In de hit ‘Reflektor’ was Arcade Fire uiteindelijk op zijn best en oorspronkelijkst: een dansplaat met oerritmes, waar links en rechts maffe geluidseffecten invoegen.