Applaus, emoties en scepsis in Seoul

Hij had er een slapeloze nacht van gehad, de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, zo opgewonden was hij over de ontmoeting die de volgende dag in Singapore zou plaatsvinden tussen Donald Trump en Kim Jong-un. „We hopen dat de top een succes wordt en ons volledige denuclearisatie zal brengen, vrede en een nieuw tijdperk”, had hij maandag al in een persverklaring laten weten, waarmee hij de hooggespannen verwachting niet bepaald temperde.

Dinsdagochtend begon hij met zijn ministers wat later aan hun dagelijkse overleg, om samen te kijken hoe de top – die Moon in feite geïnitieerd had – die ochtend begon met een hartelijk handen schudden tussen Trump en Kim. De foto’s tonen Moon die applaudisseert en glimlacht.

Lees ook het verslag van de ontmoeting tussen Amerika en Noord-Korea: Kim: vooroordelen bedekten onze ogen en oren

Applaus was er op meerdere plekken in Seoul te horen, sommigen reageren emotioneel wanneer ze op een scherm zien hoe de twee leiders elkaar de hand schudden, anderen kijken gespannen toe, aldus ChannelNews Asia. Op stations juichten en zwaaien mensen om 10.04 uur lokale tijd naar de schermen. Iedereen was benieuwd naar de gezichtsuitdrukking van de twee leiders. Telkens wordt het handen schudden op de schermen herhaald. Hoop op vrede op het Koreaanse schiereiland neemt bij velen toe, sommigen hopen zelfs op hereniging.

Ook het hoofdredactioneel in The Korean Times verwelkomt de ontmoeting als een stap in de goede richting om de spanningen tussen Noord-en Zuid-Korea te beëindigen. „De twee leiders staan onder grote druk om dit overleg van de eeuw tot een succes te maken”. En „We hopen dat de top van vandaag een doorbraak zal zijn naar een nieuw tijdperk van vrede en voorspoed.”

Maar er is ook scepsis in Zuid-Korea. De top zou niet meer om het lijf hebben dan alleen de (zij het historische) ontmoeting. En Moon had weliswaar bij zijn verkiezing in mei vorig jaar ingezet op een toenaderingspolitiek met Noord-Korea, hij had toch ook veel uit handen gegeven, verklaarden Zuid-Koreanen aan de BBC.

Mensenrechten

Moon zou in zijn hang om de top in Singapore tot stand te laten komen te veel hebben toegegeven, waardoor vrijheid van meningsuiting en mensenrechten niet eens op tafel zijn gekomen. „Als er al sprake is van denuclearisering, wat betekent dit dan voor de middenlange-afstandsraketten?” vraagt een man op straat zich af tegenover de verslaggever van persbureau Reuters.

France 24 meldt dat er op straat veel minder enthousiasme is dan tijdens de ontmoeting tussen Kim en Moon in april dit jaar. Het was feestelijker, nu lijkt men toch meer af te wachten wat er op de smartphone-schermpjes te zien is. Sommigen vrezen een herhaling van zetten; het document dat nu is ondertekend, lijkt sprekend op de tekst waarover ze het begin jaren 90 al eens waren. De Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung kreeg al eens de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn toenadering tot Noord-Korea, maar het resultaat was dat Noord-Korea alleen maar meer dollars had overgehouden aan de ontmoeting tussen de twee leiders in 2000, waarna Noord-Korea in 2006 zijn eerste atoombom testte.

Ondertussen hopen Zuid-Koreanen op de heropening van het industriepark Kaesong en de hervatting van de toeristenreizen naar Noord-Korea. Een voorschot is al genomen door de online restaurantgids Siksin. Deze opende in de aanloop naar deze top in Singapore een aparte pagina voor de acht beste restaurants in Noord-Korea.