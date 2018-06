Wielerunie: ‘Speed Gel’ voorlopig verboden

De aerodynamische Speed Gel van de Belgische wielerploeg Lotto-Soudal is voorlopig niet toegestaan. Dat heeft de internationale wielerunie UCI dit weekend besloten, meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad.

De op “waspoederbolletjes lijkende” gel is bedoeld om de renners meer gestroomlijnd te maken, zodat ze harder kunnen fietsen. De renners van Lotto-Soudal hadden het smeersel vorige week op hun benen aangebracht in de ploegentijdrit van de Franse wielerwedstrijd Critérium du Dauphiné.

De UCI heeft nog geen definitief besluit genomen. Het materiaal wordt nog verder onderzocht door de wielerunie. Voor de start van de Tour de France, op 7 juli, belooft de UCI tot een conclusie te komen en het reglement aan te passen.

In een windtunneltest was gebleken dat de gel de luchtweerstand met 3 procent kan verminderen. Lotto-Soudal behaalde de derde plaats in de rit van het Critérium du Dauphiné. Het is bij NRC niet bekend of de gel beschikbaar is voor consumenten.

In Het Nieuwsblad reageert Marc Sergeant, de ploegmanager van Lotto-Soudal, maandag op het handelen van UCI. Het Britse Team Sky maakt volgen Sergeant van soortgelijke techniek gebruik door bobbelige stof op de mouwen en schouders van hun shirts te verwerken. Dit is vooralsnog wel toegestaan. Welke regels er gelden voor een nieuwe uitvinding is “vaag”, stelt de ploegmanager. De wielerunie staat bekend als redelijk behoudend.

Aerodynamische uitvindingen

Van alle krachten die een fietser moet overwinnen, maakt de luchtweerstand 85 tot 90 procent uit. De strijd tegen de wind is inherent aan de wielersport en raakte in de jaren negentig op stoom. Toen steeds vreemdere fietsen werden ontworpen om het wereldrecord te verbreken greep de UCI in en stelde verboden in. Na 2000 werd bijvoorbeeld ook de “supermanhouding” verboden.