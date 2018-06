Volg hier de historische ontmoeting tussen Trump en Kim

President Trump heeft op Twitter uitgehaald naar critici die twijfelen aan de wijsheid van zijn topontmoeting met Kim Jong-un. Volgens deze "haters en verliezers" is de ontmoeting "een groot verlies voor de VS", aldus de president. Hij gaf zo de kritiek weer dat hij de Noord-Koreaanse leider ontmoet zonder strenge voorwaarden vooraf.

Die kritiek is verkeerd, meent Trump. "We hebben onze gijzelaars, de testen, research en raketproeven zijn gestopt", aldus de president. De critici hebben volgens hem "niets anders te zeggen".

The fact that I am having a meeting is a major loss for the U.S., say the haters & losers. We have our hostages, testing, research and all missle launches have stoped, and these pundits, who have called me wrong from the beginning, have nothing else they can say! We will be fine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018