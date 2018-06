Verplicht lerarenregister van de baan

Leraren hoeven zich voorlopig niet verplicht te registeren in het lerarenregister. Dat schrijft minister Slob (Onderwijs, ChristenUnie) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

In een plan van oud-staatssecretaris Sander Dekker (VVD) moesten alle leraren in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs vanaf 1 augustus 2019 hun diploma’s en gevolgde nascholing in het register zetten. Het niet-volgen van bijscholing zou leiden tot een aantekening. Zonder inschrijving zou het niet meer mogelijk zijn om les te geven. Het vorige kabinet hoopte zo de professionaliteit van de leraren te verbeteren.

Slob zet de plannen nu stil omdat het register te veel “een doel op zich” werd. Het register blijft wel open, maar op vrijwillige basis. Hoogleraar en Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan (D66) gaat op verzoek van de minister uitzoeken hoe de beroepsgroep versterkt kan worden. Naar verwachting rapporteert hij rond het najaar zijn bevindingen. Slob:

“Pas als duidelijk is wat er nodig is om het register in te zetten als register van, voor en door de leraar gaan we de volgende stap zetten.”

Verzet

Het wetsvoorstel dat de de plannen mogelijk zou maken kreeg in 2016 veel kritiek van de Raad van State. De Raad meende dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd moest worden door het lerarentekort en het onbevoegd lesgeven terug te dringen. Het register zou tevens “paradoxaal” zijn: aan een onbevoegde en dus ongeregistreerde docent kunnen geen eisen gesteld worden. De plannen werden toch goedgekeurd door beide Kamers.

Ook de beroepsgroep zelf was kritisch over het register. De Onderwijsraad liet het kabinet vorig jaar weten dat de leraar niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor de eigen nascholing. Dat zou in overleg met de school moeten plaatsvinden. Een manifest tegen het register werd door 150 schoolbesturen – namens bijna 50.000 leerkrachten – ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Het manifest pleitte voor kwaliteitseisen aan onderwijs, maar niet als die door de overheid opgelegd worden.

Minister Slob wil leraren nu de regie teruggeven over hun eigen professionalisering, schrijft hij: