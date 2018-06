Voedingsbodem voor sociale sabotage van Pegida ontbreekt in Nederland

Het plan afgelopen vrijdag van het Nederlandse neefje van de Duitse anti-islamitische Pegida-beweging om tijdens ramadan varkensvlees te roosteren in de buurt van moskeeën was miezerig. Zogenaamd ludiek, maar dan met een cynische boodschap van respectloosheid voor datgene wat moslims juist heilig achten. En daarmee ook bedoeld als ontkenning van het recht te geloven waarin zij geloven en uiteindelijk een afwijzing van hun aanwezigheid in Nederland.

Moslims worden steeds vromer, volgens het SCP, en dat heeft mogelijk wel met die afwijzing te maken. Maar het is geen wonder dat religieuze moslims een „weinig positief” beeld hebben van de Nederlandse samenleving, zoals het SCP schrijft. De „perceptie van een soms vijandig maatschappelijk klimaat” van deze moslims komt niet uit de lucht vallen. Terzijde: na terreuraanslagen door moslimextremisten wordt vaak geëist dat ‘de’ moslims zich daarvan distantiëren. Niemand spreekt nu de rest van Nederland aan op het abominabele optreden van Pegida, terwijl dat in die logica dan toch ook op zijn plaats zou zijn.

De marcherende burgers in Dresden, die in 2014 als Patriotische Europäer Gegen die Islamisering des Abendlandes (Pegida) elke maandagavond de straat opgingen terwijl zij ‘Wir sind das Volk’ brulden, hadden als alibi de verknipte mix van het geromantiseerde nazi-verleden, de geïdealiseerde DDR-heilstaat en het pijnlijke ontwaken daaruit na de val van de Muur. Wat kunnen de Nederlandse avondlandpatriotten aanvoeren ter verdediging van hun wangedrag?

Maar ondanks de verwerpelijkheid van de protestactie – die niet doorging omdat Pegida bang was voor tegendemonstranten – was het goed dat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb die niet verbood. Uitingsvrijheid is er juist voor niet-gangbare ideeën. Waarbij het overigens de vraag is of Pegida Nederland ooit van plan was werkelijk voor de moskee in Rotterdam te ‘barbecuen’. Afgelopen weekeinde betoogde de groep op zijn Faceboogpagina dat „niet de politie maar Erdogan de baas is op straat in Nederland”. En dat was kennelijk het punt dat ze wilden maken.

Elke middag om vijf uur de vijf meestbesproken verhalen van de dag in je mailbox? Aanmelden voor NRC 5 om 5

De giftige retoriek van Pegida werd vrijdag geneutraliseerd door welwillende Rotterdammers bij de moskee die de hatelijke provocatie afkeurden. En door moskeegangers die verklaarden dat zij graag bereid waren de iftarmaaltijd te delen met de Pegida-aanhangers als hun vlees op was. De sociale sabotage van Pegida werd zo, onbedoeld, een voorbeeld voor het vreedzaam samenleven van verschillende groepen burgers.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.