Twintig jaar voor doden moeder en dochter in Haren

Een man uit Glimmen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor get doden van zijn 23-jarige vriendin en haar zesjarige dochter. Hun lichamen werden in oktober dood aangetroffen in hun woning in het Groningse Haren.

De man heeft bekend de 23-jarige Nebyat Msgen en haar dochter Bemnet te hebben gedood. Hij verklaarde dat hij ruzie had met Msgen, die zei dat zij terug wilde keren naar haar ex, de vader van Bemnet. Omdat hij “overrompeld” was heeft hij haar vervolgens om het leven gebracht, zo concludeert de rechtbank. Hij heeft haar gewurgd en haar de keel doorgesneden. Ook het dochtertje wurgde hij tot het meisje stierf.

Slachtoffers en dader uit Eritrea

Volgens de rechtbank is er geen sprake van voorbedachte raad, omdat de man in een “opwelling handelde”. Daarom is hij niet veroordeeld voor moord maar voor doodslag. Vanwege de “impact en de aard van de feiten” is hij veroordeeld tot een maximale celstraf. Het Openbaar Ministerie had eerder 25 jaar cel voor moord geëist.

Zowel de slachtoffers als de dader komen uit Eritrea. Ze leerden elkaar kennen in een asielzoekerscentrum in Oude Pekela, in Oost-Groningen.