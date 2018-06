‘Stedelijk moet verbinding met Amsterdam herstellen’

Het Stedelijk Museum Amsterdam moet niet langer mee willen spelen in de hoogste internationale regionen van de hedendaagse kunst. Dat stelt de Amsterdamse Kunstraad in het advies Het museum als dynamisch geheugen, dat maandag is uitgebracht aan het gemeentebestuur van Amsterdam.

Het Stedelijk is volgens de Kunstraad sinds de verzelfstandiging in 2006 te veel als een tentoonstellingsmachine gaan functioneren. De organisatie is bovendien intern verdeeld en werd gebrekkig geleid, het toezicht schoot tekort, de band met de stad en zijn kunstenaars is verloren gegaan. De eigen collectie, de kracht van het museum, is verwaarloosd.

Zet de collectie centraal en laat het MoMA in New York niet de maatstaf zijn, schrijft de Kunstraad. Lees ook het interview met Kunstraad-voorzitter Felix Rottenberg en bestuurslid Katja Weitering

Impasse na vertrek Ruf

Het college vroeg om een advies over de positie van het Stedelijk in de stad, nationaal en internationaal, na de impasse waarin het museum in oktober raakte door het vertrek van Beatrix Ruf. De artistiek directeur stapte op na publicaties van NRC over haar bijverdiensten en mogelijke belangenverstrengeling. Met deze bevindingen loopt de Kunstraad vooruit op een onderzoek naar het bestuur van het Stedelijk en de beloning van Ruf. Dat wordt binnenkort gepubliceerd.

Het museum moet volgens de Kunstraad veel meer de rijke collectie als uitgangspunt gebruiken en daarmee inspelen op actuele ontwikkelingen. Op die manier kan het Stedelijk „een alternatief bieden voor de doorgedraaide kunstmarkt”.

Voor een goed beheer van de collectie is meer geld nodig, staat in het advies. Daarvoor zou de gemeente extra budget moeten verschaffen, naast de huidige subsidie.

Voorbeeld: Reina Sofia

Het Stedelijk kan volgens de Kunstraad een voorbeeld nemen aan het Reina Sofia in Madrid. Rond La Guernica van Picasso organiseert dat museum tentoonstellingen die een rol spelen in het culturele en maatschappelijke debat. Ook bij het aankoopbeleid kan het Stedelijk zich laten inspireren door het Reina Sofia door zich meer te richten op ondergewaardeerde en vergeten kunstenaars.

De afgelopen jaren is volgens het advies onvoldoende onderscheid gemaakt tussen individuele private belangen en het publieke belang. Toezichthouders zouden daarom geen bruiklenen uit hun privé-collecties aan het museum meer mogen geven. Ook mag het museum geen kunstwerken meer aankopen die gemaakt zijn door leden van de raad van toezicht.

Intern conflict

De functie van directeur is volgens de Kunstraad onverenigbaar met betaalde nevenfuncties. Ruf raakte vorig najaar in opspraak, nadat bleek dat zij met haar adviesbedrijf ruim 1,1 miljoen euro winst had gemaakt.

De Kunstraad stelt dat de raad van toezicht verzuimd heeft in te grijpen toen duidelijk werd dat een conflict tussen Ruf en zakelijk directeur Karin van Gilst het museum verlamde. Benoem directeuren voor termijnen van zeven jaar, stelt het advies. Conservatoren zouden na vijf jaar plaats moeten maken. Met een bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam zou het onderzoek naar de collectie kunnen worden bevorderd.