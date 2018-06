Slob: overheidsinformatie sneller openbaar

Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) wil de termijn voor het archiveren van overheidsinformatie verkorten van twintig naar tien jaar. Daardoor worden stukken eerder openbaar toegankelijk. Volgens de bewindsman moet overheidsinformatie beter bewaard worden en doorzoekbaar zijn, zo schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De digitalisering leidt volgens de minister tot een “explosieve groei van informatie”. Deze overheidsinformatie raakt vervolgens verspreid over allerlei verschillende systemen. Door het inkorten van de overbrengingstermijn – de termijn die moet verstrijken waarna stukken in openbare archieven komen – zal “blijvend te bewaren informatie eerder de openbare archieven bereiken, waar deze duurzaam wordt beheerd en beter toegankelijk is voor huidige en toekomstige generaties”, aldus Slob. Eenmaal in de openbare archieven kunnen de overheidsdocumenten gebruikt worden voor historisch onderzoek of voor publieke verantwoording.

De digitalisering vraagt om modernisering van de hele Archiefwet, meent Slob. Hij wil archiefdiensten en andere overheidsorganisaties bij de overgang ondersteunen met expertise en infrastructuur. De benodigde wetswijziging wordt komend jaar voorbereid. In de eerste helft van volgend jaar wil de minister een voorstel klaar hebben voor openbare raadpleging.

Correctie 11/6/2018: De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media werd in een eerdere versie van dit bericht op één plaats Blok genoemd. Dit had Slob moeten zijn.