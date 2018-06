Referendum Donorwet komt er niet

Er komt geen raadgevend referendum over de Donorwet, zegt initiatiefnemer Bart Nijman van weblog GeenStijl. Nijman stelt dat de 300.000 handtekeningen die nodig zijn, niet gehaald gaan worden.

Rond kwart over vier op maandag waren er ‘slechts’ 117.699 binnengehaald, meldt persbureau ANP. “We hebben het geprobeerd, en het is niet gelukt”, schrijft Nijman op het weblog. Vorig week woensdag werd al duidelijk dat het lastig zou gaan worden genoeg handtekeningen bij elkaar te sprokkelen. GeenStijl zegt dat de tekenapplicatie voor het referendum vannacht gesloten gaat worden.

De voorstanders van het referendum hadden formeel tot donderdag de tijd. Met het sluiten van de tekenapplicatie brengen de initiatiefnemers vervroegd een eind aan de actie.

Race tegen de klok

Het was de laatste kans voor een raadgevend referendum in Nederland. In februari stemde de Tweede Kamer voor afschaffing van de volksraadpleging. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren was dit omdat het referendum “niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht” en verwarring schept onder de kiezers. Deze “verwarring” zit hem er vooral in dat de uitslag van de referenda niet bindend is, waardoor de regering het advies terzijde kan leggen.

Dit bericht wordt aangevuld