NRC checkt: ‘Een jonge loodgieter verdient meer dan een jonge advocaat’

Mbo’ers gaan officieel studenten heten. Vlak voor die beslissing van het ministerie van OCW legde Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck in talkshow Pauw uit waarom hij dat geen goed idee vindt. Ja, mbo’ers moeten meer waardering krijgen. „Maar om nou iedereen student te noemen, dat is weer het andere uiterste. Je moet niet alles van waarde proberen te nivelleren omdat je anders mensen kwetst.” En het is helemaal niet erg om geen student te zijn. „Sterker, we zitten te springen om praktisch opgeleide mensen. Die verdienen overigens ook meer. Een jonge loodgieter verdient nu meer dan een jonge advocaat.”

Schimmelpenninck heeft de afgelopen jaren drie huizen verbouwd en kent daardoor de uurtarieven van goede vaklui in Amsterdam, laat hij per mail weten. „De salarissen van advocaten stijgen al een jaar of tien niet. Ze zouden eens een vakbond moeten oprichten.” Als je de 60-urige werkweek van advocaten in acht neemt, verdient een vakman per uur meer, denkt hij. Nog een voordeel van mbo’ers: „Die hebben een grote werkvoorsprong en zijn ervaren op de leeftijd dat studenten uitgezopen zijn!”

Het begrip ‘jong’ is relatief. We checken daarom of een loodgieter aan het begin van zijn carrière meer verdient dan een beginnend advocaat.

Wie advocaat wil worden, doet na de rechtenstudie een driejarige beroepsopleiding. De richtlijn voor het bruto maandsalaris van een advocaat-stagiair is 2.292 euro in het eerste jaar, 2.612 euro in het tweede jaar en 2.903 euro in het derde jaar, staat op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten.

En als je dan eenmaal advocaat bent, verdien je als eerstejaars tussen de 2.292 en 4.090 euro bruto, blijkt uit het jaarlijks overzicht van advocatenblad Advocatie. Advocaten klimmen relatief snel: in hun zevende jaar verdienen ze tussen de 4.461 en 8.564 euro bruto per maand.

En een loodgieter? In de cao Metaal & Techniek staan minimumsalarissen. Werknemers tussen de 16 en 21 jaar zijn ingedeeld in jeugdgroepen. Een loodgieter van 18 jaar met een mbo-2-opleiding verdient 1.037 euro bruto per maand, met een mbo-3- of -4-opleiding is dat 1.349 euro. Daarna hangt het salaris samen met de functiegroep. Een vakman vanaf 22 jaar die één jaar in dienst is, verdient tussen 1.846 en 3.166 euro bruto per maand.

Jerry Ligtvoet, eigenaar van Rioolservice Limburg, schat het salaris van een beginnend loodgieter op 2.300 euro bruto. Ongeveer gelijk dus aan dat van een beginnend advocaat – wat hem verbaast. Hoewel er schaarste is, wijken bedrijven volgens hem nauwelijks van de cao af.

Een zzp’er verdient meer. Een standaard loodgieter kost tussen de 40 en 55 euro per uur, exclusief btw, vertelt Jolanda Pollaert van Installatiebedrijf P. Kneepkens. Voor een gespecialiseerde loodgieter is dat zo’n 70 euro per uur. „Dat lijkt veel, maar daar gaan onkosten vanaf: benzine, materiaal, auto, slijtage. Als je dat er allemaal van aftrekt, zit je op 30 euro per uur bruto.” Dat geldt voor ervaren, goedbetaalde loodgieters. Als startende zzp’er verdien je zo’n 2.200 euro netto, zegt zij. Daar moeten de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het pensioen nog vanaf.

En per uur? Ook loodgieters maken lange weken, zeggen Pollaert en Ligtvoet. Vijftig uur op onregelmatige tijden. Overigens betaalt Ligtvoet overuren wel gewoon uit – advocatenkantoren doen dat niet. Maar niet alle installatiebedrijven doen dat, en hetzelfde geldt voor reistijd. „Onder de streep zullen de salarissen van starters ongeveer gelijk uitkomen”, denkt Pollaert.

Een loodgieter begint in de regel eerder met werken, waardoor die op de leeftijd dat de advocaat-stagiair van start gaat, mogelijk al iets meer verdient. Maar het salaris van een beginnend advocaat is ongeveer gelijk aan dat van een beginnend loodgieter. We beoordelen de stelling daarom als onwaar.

