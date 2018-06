Telecombedrijven in de VS mogen bepalen welke sites voorrang krijgen

Amerikaanse telecom-, kabel- en internetbedrijven mogen vanaf deze maandag zelf bepalen welke sites snel laden en welke worden vertraagd. Dat is het gevolg van het intrekken van regels die de zogeheten ‘netneutraliteit’ moesten garanderen.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt in de VS discriminatie van data mogelijk, zeggen tegenstanders. Internetproviders kunnen nu bijvoorbeeld een dienst, website of app van een concurrent vertragen of zelfs blokkeren.

De grootste Amerikaanse aanbieders, Comcast, Verizon en AT&T, hebben beloofd legaal verkeer niet anders te gaan behandelen dan zij altijd al deden. Ook critici zeggen dat Amerikanen niet direct de gevolgen van de afschaffing zullen merken. „Als ze slim zijn zullen providers netneutraliteit geleidelijk laten verdwijnen zodat consumenten het niet merken of er geen belang meer aan hechten”, schreef jurist Chad Marlow van de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union.

Dankzij een nieuwe voorzitter, Trumpbondgenoot Ajit Pai, had de Federal Communications Commission (FCC) in december genoeg stemmen om een streep door de regels uit het Obama-tijdperk te halen. Internetproviders zijn volgens veel, maar niet alle, Republikeinse beleidsmakers informatiediensten die zichzelf kunnen reguleren.

Het verdwijnen van de regels kan gevolgen hebben voor Europese internetbedrijven. Een Amerikaanse internetaanbieder kan nu bijvoorbeeld besluiten de app van het Zweedse Spotify te vertragen, omdat het liever heeft dat klanten de eigen muziekdienst gebruiken.

Datavrije muziek

Nederlandse consumenten zullen waarschijnlijk weinig merken van de afschaffing. Hier gelden sinds 2012 regels voor netneutraliteit, vorig jaar bekrachtigd door een EU-brede wet.

Hoe ver die wet reikt werd de afgelopen tijd uitgetest door telecomprovider T-Mobile. Deze biedt ‘datavrije muziek’ aan, waarmee het mogelijk is om muziek te streamen zonder dat dat afgaat van de databundel. Volgens burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is ‘datavrije muziek’ in strijd met Europese netneutraliteitsregels, maar in februari verklaarde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het verzoek om de dienst te verbieden ongegrond.

De strijd om de netneutraliteit is in de VS nog niet voorbij. De Senaat stemde vorige maand in met een plan om de regels voor netneutraliteit opnieuw in te voeren. Nu moet echter het Huis van Afgevaardigden over de kwestie stemmen, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Bovendien kan Trump een veto uitspreken over de herinvoering van de regels.