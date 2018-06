Nederlandse doden bij auto-ongeluk in VS

Bij een auto-ongeluk in de Amerikaanse staat Oregon zijn drie werknemers van het Nederlandse technologiebedrijf ASML in Veldhoven om het leven gekomen. De drie waren op zakenreis, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving van lokale media.

Het ongeval nabij de stad Salem vond donderdagavond (lokale tijd) plaats. Het drietal stond stil op de weg toen een pick-up truck achterop klapte. Een van de drie overleed ter plekke, de twee anderen werden per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis waar ze later overleden aan hun verwondingen.

Over de nationaliteit van een van de slachtoffers heerst nog onduidelijkheid. Een woordvoerder van de lokale politie meldt dat drie Nederlanders om het leven zijn gekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat in ieder geval twee Nederlandse doden zijn bevestigd.

The Marion County Sheriff's Office says two men who were critically injured in a crash on McKay Road NE Thursday died from their injuries over the weekend. https://t.co/aeKRJ76bja pic.twitter.com/6Ot4wyuqdP

