Koers bitcoin keldert na digitale inbraak

De koersen van bitcoin en andere cryptomunten zijn zondagavond scherp gedaald na bekendmaking van een hack bij een Zuid-Koreaans handelsplatform voor digitale valuta. Coinrail, een relatief klein platform dat sinds september bestaat, meldde dat criminelen een onbekende hoeveelheid cryptomunten hebben buitgemaakt. De koers van bitcoin kelderde rond tien uur ’s avonds met zo’n 11 procent naar ruim 6.700 dollar, het laagste niveau in twee maanden.

Bronnen in de cryptomuntenwereld zeggen dat de hackers 40 miljoen Zuid-Koreaanse won (34 miljoen euro) aan digitale valuta hebben buitgemaakt, zo meldt persbureau Reuters op basis van het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Coinrail bevestigt dit cijfer niet, maar meldt op zijn website wel dat 70 procent van de op het platform verhandelde waarde nu veilig is opgeborgen, op een plek die niet verbonden is met het internet. In verband met een politieonderzoek naar de zaak zegt Coinrail verder weinig kwijt te kunnen. De handel op het platform, het op zes na grootste van Zuid-Korea, is stilgelegd.

Digitale veiligheid

Het voorval laat weer eens zien dat digitale veiligheid een risico is voor beleggers in bitcoin. In januari werd digitaal ingebroken bij marktplaats Coincheck in Tokio, waarbij bijna 450 miljoen euro werd buitgemaakt. Het is één van de redenen waarom toezichthouders wereldwijd stappen zetten om de cryptomunten sterker te reguleren. De regering van Zuid-Korea, waar bitcoin vooral onder jongeren zeer populair is, wil al enige tijd handelsplatforms aanpakken, maar is ook huiverig voor eenzijdige stappen en wacht op afspraken in G20-verband.

Amerikaanse toezichthouders bekijken nu de markt voor termijncontracten (‘futures’) in bitcoin die sinds eind vorig jaar actief is in Chicago, schrijft zakenkrant Financial Times maandag. Handelsplatforms in bitcoin in de Verenigde Staten manipuleren mogelijk de koersen van bitcoinfutures. Sinds begin dit jaar is bitcoin meer dan de helft van zijn waarde kwijtgeraakt.