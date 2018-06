Kamervoorzitter verwijt Denk’er ‘vuilspuiterij’

Bewindslieden die Tweede Kamerleden willen ergeren, weten hoe dat moet: zorg dat media eerder dan leden van de Tweede Kamer worden geïnformeerd over plannen van het kabinet.

In maart schreef Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib premier Rutte dat de Tweede Kamer in 2017 in 29 gevallen later dan de pers werd geïnformeerd over kabinetsplannen. Volgens Arib is dit lekken sinds haar brief „ietsje afgenomen”, zei ze maandag in de Tweede Kamer. Ze benadrukte dat niet alle bewindspersonen lekken, maar er zijn er „die er een gewoonte van maken”. Die lanceren via de media actieplannen, zoals onder anderen vicepremier Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) doet.

Met zulke bewindspersonen gaat Arib nu apart in gesprek over wat het „tijdig en adequaat informeren” van de Kamer precies betekent, beloofde ze deze maandag tijdens het jaarlijkse debat over de begroting van de Tweede Kamer zelf. Het moet afgelopen zijn: de Tweede Kamer wil nieuws voortaan het eerst.

Meerijden

Het is terugkerende tragiek in het begrotingsdebat: als de Tweede Kamer wordt geacht over zichzelf te praten, hebben Kamerleden het al snel over zaken die ze niet in de hand hebben – zoals het lekken uit de ministerraad.

Toch waren er ook klachten van Kamerleden over elkaar. Het debat werd zelfs persoonlijk toen Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk Arib vroeg waarom zij ’s nachts collega’s met haar dienstauto laat meerijden naar Amsterdam.

Öztürk noemde PVV’er Martin Bosma, die Arib regelmatig als Kamervoorzitter vervangt. Öztürk vroeg een rittenoverzicht om te weten te komen hoe vaak welke Kamerleden wel eens met Arib meerijden.

Een geïrriteerde Arib bevestigde dat zij Bosma of andere collega’s uit Amsterdam soms na een lange vergaderdag laat meerijden. „Daar is niks mis mee”, zei Arib. „Ik zal dat blijven doen.” Ze zei dat het alleen gaat om collega’s die in Amsterdam wonen en dat haar dienstauto hiervoor geen extra kilometers maakt.

Arib hekelde de „schimmige sfeer” die Öztürk creëert met wat ze „vuilspuiterij” noemde. Ze onthulde dat Öztürk, Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu en een Denk-medewerker haar met Bosma opwachtten na een laat Kamerdebat en foto’s probeerden te maken.

Rustplekken

In het debat uitten Kamerleden zorgen over het aantal rustplekken in de Kamer en de menukaart van het Kamerrestaurant. Volgens Kamerlid Esther Ouwehand hebben veganisten – die alleen plantaardige producten eten – „soms niks te eten”.

Maar enkele verreikende thema’s kwamen maar kort voorbij. Zo maakte de Kamervoorzitter zonder veel debat bekend dat de Kamer ethische hackers gaat inzetten om de informatiebeveiliging te verbeteren. Deze breken in opdracht van de Kamer bij de Kamer zelf in om zwakke plekken op te sporen.

En Arib meldde dat er in het presidium van de Tweede Kamer „heel veel discussie” was geweest over een onderzoek naar omgangsvormen in het parlement. Afgelopen weekend bleek dat zo’n #MeToo-onderzoek alleen wordt gehouden onder de ambtenaren van de Kamer en niet, zoals eerst de bedoeling was, ook onder de medewerkers van de Tweede Kamerfracties. Een aantal partijen wilde daar niet aan meedoen.

Uiteindelijk, zei Arib, hebben nu „bijna alle fracties” gezegd dat ze het thema zelf gaan „oppakken”. In het debat zeiden SP, VVD en ChristenUnie uit zichzelf dat ze zo’n onderzoek naar werksfeer gaan laten doen.