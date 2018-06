Italië voelt zich gesteund in harde lijn na Spaanse geste

De Italiaanse regering viert het aanbod van de Spaanse regering om een schip vol bootmigranten in de havenstad Valencia te laten aanmeren, als een overwinning voor haar nieuwe harde lijn.

Italië had het schip, de Aquarius, geen toestemming gegeven naar een Italiaanse haven te varen nadat het afgelopen weekeinde voor de Libische kust 629 migranten aan boord had genomen die in de problemen waren gekomen. Ook Malta had de boot, gecharterd door de hulporganisatie SOS Méditerranée, geweigerd.

Maandagavond had de Aquarius nog geen koers gezet naar Valencia, 1.300 kilometer varen. Het schip lag toen nog bij Malta. Dat heeft, in een poging ook om de groeiende onrust aan boord te doen bedaren, etenswaren en water aan boord laten brengen. Woordvoerders van SOS Méditerranée in Parijs zeiden dat het zeker twee volle dagen varen is naar Valencia en dat nieuwe voorraden nodig zijn. Zij hoopten op een oplossing dichterbij.

Eenmalige oplossing

Om de impasse te doorbreken had de nieuwe socialistische premier van Spanje, Pedro Sánchez, maandagmiddag gezegd dat de Aquarius naar Spanje mag komen. Uit verschillende regio’s zoals Baskenland, Catalonië en Extremadura kwam het aanbod een deel van de migranten op te nemen. De Spaanse regering stelt dat het de opvang als een eenmalige oplossing voor een acuut probleem ziet.

De Italianen vieren de Spaanse geste als een erkenning van hun standpunt dat de constante stroom migranten die vanuit Libie naar Europa willen reizen, geen louter Italiaans probleem is. „VICTORIE”, twitterde minister van Binnenlandse Zaken Salvini, de gangmaker achter het hardere migratiebeleid. „Een eerste resultaat hebben we bereikt ook al zijn we pas een week geleden begonnen.”

Franco Frattini, oud-eurocommisaris en oud-minister van Buitenlandse Zaken, beschouwd als een gematigd politicus, twitterde na het Spaanse aanbod: „Simpel voorbeeld van Europese solidariteit. Maar het is het eerste geval na zoveel jaren en ontschepingen alleen in Italië. Laat dit een voorbeeld zijn voor Frankrijk en anderen.”

Impasse

De Europese Commissie had eerder maandag gezegd te hopen dat de impasse snel zou kunnen worden doorbroken. Berlijn drong erop aan „humanitaire overwegingen” het zwaarst te laten wegen. De VN-vluchtelingenorganisatie vroeg Rome dringend terug te komen op zijn standpunt.

Maar de populistische regering van Vijfsterrenbeweging en Lega voelt zich gesterkt. „Italië staat niet meer alleen”, zei premier Conte. Salvini en zijn politieke bondgenoot Di Maio, leider van de Vijfsterrenbeweging, hebben duidelijk gemaakt vast te houden aan hun besluit geen schepen van hulporganisaties met bootmigranten meer toe te laten. „We hopen dat andere Europese leiders het voorbeeld van Sánchez volgen”, schreef Di Maio maandag op Facebook.

Met medewerking van correspondent Koen Greven in Spanje.