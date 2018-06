Het was alweer twee jaar geleden dat de psychiater bij mijn moeder van 92 het geheugentestje had afgenomen. „Vindt u het goed dat we weer even kijken hoe het nu met uw geheugen gaat?”

Mijn moeder wilde wel meewerken: „Ga uw gang.”

„Ja”, zei de psychiater, „want ik lees hier in het verslag: dat de vorige keer was op 31 april 2016.”

Waarop mijn moeder direct antwoordde: „31 april bestaat niet, april heeft maar 30 dagen.” En ze het liedje begon te neuriën Dertig dagen heeft november, april, ...”

