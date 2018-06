Een publicitair succes is zo geboekt

Meneer Tay, een oudere man in een gele blouse, vindt de top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore vooral een schertsvertoning. Wel eentje die Singapore als land enorm veel oplevert: „Wat zou het anders kosten om zoveel aandacht in de hele wereld voor Singapore te genereren?” De Singaporese minister-president Lee Hsien Loong deed er in de ogen van meneer Tay dus slim aan om de beide leiders gastvrijheid te verlenen, ook al kost de top Singapore volgens een schatting van Lee zo’n 20 miljoen dollar. Ongeveer de helft daarvan gaat op aan de uitzonderlijk hoge beveiligingskosten.

Lee heeft het geld er graag voor over, maar hij geeft daarvoor zelf wel een andere reden. Hij zegt zo te willen bijdragen aan de vrede op het Koreaanse schiereiland, en daarmee aan stabiliteit in de regio en in de hele wereld. Dat is „zeer in ons belang”, zei hij er deze zondag over. Veel mensen in Singapore lijken dat met hem eens te zijn: ze zijn er trots op dat de top juist in Singapore wordt gehouden.

Tolken

Pas toen Kim in Singapore was, spraken de Noord-Koreaanse media voor het eerst over de top: tot die tijd wisten de Noord-Koreanen niets van de top die 3.000 internationale journalisten naar Singapore trekt. Veel details hebben de Noord-Koreanen ook nu nog niet gekregen.

Beide leiders gaan morgen eerst één op één in gesprek, zonder adviseurs aan hun zijde. Alleen hun tolken zijn daarbij, en die hebben daarmee meteen een zware taak. „Er zijn heel genuanceerde verschillen tussen woorden en tussen verschillende niveaus van formaliteit in het Koreaans”, zei Jenna Gibson van het Koreaanse Economisch Instituut van Amerika daarover in Time. „Ik benijd de tolken op de top niet, want ze zullen binnen een fractie van een seconde moeten beslissen wat ze doen”, aldus Gibson.

Maar misschien zijn die tolken strikt gezien niet eens noodzakelijk. Tot nu toe heeft Kim zich alleen in het openbaar vertoond terwijl hij Koreaans sprak, maar misschien spreekt hij daarnaast ook Engels, Duits en Frans, talen die hij geleerd zou hebben toen hij in zijn jeugd in Zwitserland op school zat.

In de eerste uren van de ontmoeting zal Trump waarschijnlijk meteen bepalen of Kim hem als persoon betrouwbaar genoeg lijkt, en of hij zin heeft om serieus met hem te gaan onderhandelen. Pas daarna komen de adviseurs van beide kanten in het spel. Aan Amerikaanse kant is dat ook de nationale veiligheidsadviseur John Bolton, iets waar Kim niet blij mee zal zijn. Bolton is de havik die Noord-Korea in de gordijnen wist te jagen door te zeggen dat Noord-Korea het Libische model voor ontwapening moest volgen. Maar in Libië kwam leider Gaddafi uiteindelijk juist ten val nadat hij zijn nucleaire wapens had opgegeven. Dat is hét schrikbeeld van Kim Jong-un. Wie weet dat Trump en Kim elkaar ook daarom eerst alleen willen spreken.

Vrede of denuclearisering

Kim heeft gisteren de hand geschud van zijn Singaporese gastheer Lee, maar verder is hij niet in het openbaar gezien. Hij logeert in het zwaar beveiligde St. Regis Hotel, vermoedelijk samen met de Noord-Koreaanse pers, die nog nergens in het openbaar is gesignaleerd.

Wat er nu precies bereikt moet worden om van een succes te spreken, is zelfs zo kort voor de top nog de grote vraag. Snelle, volledige en controleerbare denuclearisering van Noord-Korea, de eis die Trump aanvankelijk stelde, lijkt allang aan de horizon verdwenen. Trump vindt het zo te oordelen naar zijn recente uitspraken al genoeg als hij met Kim tot afspraken kan komen over hoe ze nu verder zullen gaan met dit onderhandelingsproces en met de denuclearisering.

Voor Kim zou dat geen slecht resultaat zijn: dan hoeft hij zich nog tot weinig of niets te verplichten. Als het hem daarnaast lukt om al wel een verlichting van de sancties te krijgen, dan geeft Trump hem bijna een vrijbrief in handen om maar heel traag vervolgstappen te zetten die uiteindelijk tot een complete denuclearisatie moeten leiden.

Er is ook sprake van het sluiten van een vredesverdrag tussen de VS en de beide Korea’s. Dat zou publicitair mooi zijn, maar inhoudelijk eigenaardig. Ook China is namelijk een van de ondertekenaars van de wapenstilstand die een eind maakte aan de Koreaanse oorlog in 1953, en het is onduidelijk of er zonder China wel vrede kan worden gesloten.

Tweede dag

In ieder geval waren de Amerikanen enthousiast over de voorbesprekingen op de eerste dag. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo liet weten dat de kans groot is dat Kim, anders dan gedacht, niet dinsdagmiddag al terugvliegt naar Noord-Korea, maar dat er een tweede dag aan vastgeknoopt zal worden.

Dinsdagochtend om 11.30 uur beantwoordt Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen via de Facebookpagina van NRC alle vragen over de nucleaire top. Hij bracht onlangs het boek ‘De Kim-dynastie’ uit, over de geschiedenis van Noord-Korea.