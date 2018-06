Britten willen jeugd aan de loten krijgen

F’ck money, make memories. Dat is het motto waarmee nieuwe loterij Raffld mensen wil verleiden tot het kopen van een lot. De prijzen zijn dit keer geen grote sommen geld, maar recharge breaks met yogasessies en spabehandelingen, een midweekje sand boarden in de Sahara of een bucket list-reisje naar, zeg, een gigantisch tomatensmijtfestival in Valencia. De helft van de inleg gaat naar een goed doel naar keuze.

Raffld - van ‘verloot’ op z’n Engels - mikt op een groep notoire loterijmijders: jonge mensen. Van geen enkel kansspel is de gemiddelde leeftijd zo hoog als die van de loterij, stelde onderzoeksbureau SEO vorig jaar nog in opdracht van twee ministeries vast. Is de gemiddelde pokeraar 34 jaar, de gemiddelde deelnemer aan de loterij is 52. Raffld is van plan die leeftijd omlaag te halen met „epische trips voor vier personen”, te winnen met een online aan te schaffen lot. Woensdag wordt de loterij officieel gelanceerd.

Die lancering kostte eigenaar Lottovate nogal wat moeite. In 2014 vroeg de Nederlandse dochter van het Britse moederbedrijf een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit. Die weigerde. Het had al vier vergunningen uitgedeeld: drie aan de BankGiroloterij, de Vriendenloterij, en de Postcodeloterij en één aan de Samenwerkende Nonprofitloterijen, met daarin Jantje Beton, de scouting en de Grote Clubactie. En daarmee was de Nederlandse markt voor goededoelenloterijen wel vol genoeg, vond de autoriteit.

Lottovate vocht dat aan bij de rechter. Die oordeelde dat het besluit opnieuw moest. De afwijzing was niet goed genoeg beargumenteerd, vond de rechter, en uit niets in de wet bleek dat er niet meer dan vier loterijvergunningen mochten worden uitgedeeld. Eind 2016 kreeg Lottovate alsnog de benodigde toestemming.

Geen papieren loten

Raffld verkoopt geen papieren loten en eigenaar Lottovate heeft ervaring met internetloterijen. Het bedrijf is onderdeel van het grotere Britse Zeal, dat onder andere belangen heeft in internetloterijen in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Spanje. Zeal is in Duitsland beursgenoteerd.

De hele markt voor loterijen is in Nederland zo’n 2 miljard euro groot. Een groot deel van die markt, met daarin de Staatsloterij, de Lotto en de Toto, is in handen van de staat. De markt voor goededoelenloterijen daarentegen is volledig privaat. De drie grote aanbieders, de BankGiroloterij, de Vriendenloterij en de Postcodeloterij, zijn in handen van het bedrijf Novamedia, de Samenwerkende Nonprofitloterijen is een stichting.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moeten deze loterijen minstens de helft van de inleg uitkeren aan goede doelen. In 2015 kregen goede doelen meer dan een half miljard euro uit loterijen. Bij Raffld kunnen deelnemers kiezen aan wie geschonken wordt. De doelen zijn vrij traditioneel: Cliniclowns, blindegeleidehonden, een natuurbeschermingsstichting of het Ronald McDonald Kinderfonds.