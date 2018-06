Audi-topman Stadler verdachte in dieselzaak

Justitie in Duitsland doet strafrechtelijk onderzoek naar Audi-topman Rupert Stadler naar aanleiding van het dieselschandaal bij de autofabrikant. Dat maakt hem de hoogste nog actieve bestuurder die verdacht wordt in het onderzoek naar sjoemelsoftware binnen het moederbedrijf Volkswagen.

De openbaar aanklager van München schrijft maandag dat de 55-jarige topman sinds eind mei officieel verdacht wordt van fraude en indirecte valsheid in geschrifte bij het op de Europese markt brengen van dieselvoertuigen met frauduleuze software. In totaal doet de aanklager in München nu onderzoek naar twintig verdachten.

Tweede hooggeplaatste manager verdacht

De politie deed invallen bij het huis van Stadler en van een andere hooggeplaatste divisiemanager van Audi, wiens naam niet bekend is gemaakt. Volgens Bloomberg gaat het om Bernd Martens, chef inkoop van Audi. Hij stuurde het team aan dat verantwoordelijk was voor het afhandelen van het schandaal toen het naar buiten kwam.

Stadler - die sinds april ook chef verkoop is binnen Volkswagen - kwam in 2015 onder vuur te liggen vanwege de emissiefraude maar hoefde van Audi niet te vertrekken. Het is de vraag wat Audi gaat doen nu er strafrechtelijk onderzoek naar de topman loopt. Audi zegt volledig mee te werken met autoriteiten, meldt persbureau Reuters. Moederbedrijf Volkswagen wil niet reageren. Audi, waar inmiddels al drie keer invallen zijn gedaan door Duitse autoriteiten, zorgt voor het belangrijkste winstaandeel binnen Volkswagen.