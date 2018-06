Waarom deze foto van de G7 nu al iconisch is

Het is maar een momentopname, maar wat een dramatische kracht spreekt er uit de foto van de G7 in Canada die sinds zaterdagavond de wereld overgaat. Het is wereldpolitiek in actie. En dat op een moment waarop de wereldorde van de afgelopen zeventig jaar wankelt, en de twijfels groeien over de houdbaarheid van de band tussen Amerika en zijn bondgenoten.

De foto is gemaakt door Jesco Denzel, officieel fotograaf van de Duitse regering (en dit jaar winnaar van de World Press Photo in de categorie Hedendaagse Kwesties, met een serie uit Lagos). De G7-foto werd zaterdagavond Europese tijd per tweet de wereld ingestuurd door de woordvoerder van bondskanselier Merkel – en meteen op sociale media als indrukwekkend beeld herkend en massaal verspreid.

Het tafereel oogt als een klassiek dynamisch groepsportret uit de zeventiende eeuwse schilderkunst, of een scène uit een opera. Met Angela Merkel als de bedrogen vrouw die verhaal komt halen, dominant naar voren leunend. Haar tegenspeler in dit confronterende duet, president Trump, zit defensief met zijn armen over elkaar en zwijgt. De Japanse premier Shinzo Abe kijkt vorsend toe. De Britse premier May komt er nauwelijks aan te pas.

Wie beter kijkt, ziet dat de hoogspanningslijn Merkel-Trump wordt gekruist door een ander duet. Schuin achter Trump staat zijn veiligheidsadviseur, John Bolton, en hij is aan het woord. Als het een opera van een hedendaagse Verdi of Wagner zou zijn, zou de belangrijke rol van dit slechts schijnbaar tweederangs personage niet toevallig zijn benadrukt met z’n forse snor en, in een zee van blauwe pakken, de enige knalrode powertie. Op deze man moeten we letten!

Bolton is niet met Merkel in gesprek, maar met Macron. Er gebeurt van alles tegelijk, het is nogal chaotisch – muzikaal zou het enorm spannend zijn, politiek niet minder.

De kracht van het beeld blijkt ook uit de veelheid van interpretaties die mogelijk zijn. Merkels woordvoerder zag er ongetwijfeld een mooie propaganda-coup in: de bondskanselier die namens de anderen opstaat tegen de man die afspraken, verdragen en bondgenootschappen aan zijn laars lapt. Dus 1-0 voor Duitsland, of Europa, of de rest van de wereld.

Of toch niet? Later twitterde ook Trumps adviseur Bolton de foto rond, met een tekst die benadrukt dat Trump hier standvastig weigert om weer eens een keer op een G7 op te treden als geldschieter voor de rest van de wereld. „De president maakte vandaag duidelijk: dat doen we niet meer.”

Andere hoek, ander beeld

Nog complexer wordt het allemaal, als je de beelden bekijkt die de fotografen van andere regeringsleiders verspreidden: Macron druk gesticulerend als middelpunt van de aandacht – en van de macht, zo is de suggestie. Of Trump sprekend, zowel met zijn stem als zijn handen, terwijl iedereen aandachtig luistert naar hem, de enige die zit, als een onbetwiste koning tussen de voor hem staande smekelingen.

Al binnen enkele uren was de iconische status van de foto zo gegroeid dat er speelse bijschriften bij gemaakt werden (‘Zijn lunchbox. Waar heb je Shinzo’s lunchbox verstopt?’) of beeldvariaties (het tafeltje waar Merkel op leunt getransformeerd tot de tafel van Da Vinci’s Laatste Avondmaal, met de discipelen eromheen). De G7 mag deze keer zijn mislukt, qua beeld was de top zelden zo geslaagd.