VVD, D66 en PvdA willen kortere partneralimentatie

De partneralimentatie moet worden teruggebracht van maximaal twaalf naar vijf jaar. Daarvoor pleiten VVD, D66 en Partij van de Arbeid (PvdA). Wel moet er een uitzondering komen voor mensen die zorgen voor kleine kinderen of die tegen hun AOW-leeftijd aanlopen en dus moeilijk een baan kunnen vinden.

De partneralimentatie bedraagt momenteel maximaal twaalf jaar. Met het wetsvoorstel willen de partijen de alimentatie terugbrengen tot de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Volgens de partijen zijn de alimentatieregels aan vernieuwing toe. „Neem bijvoorbeeld de situatie dat de kinderen al uit huis zijn. Dan voelt twaalf jaar lang je ex onderhouden heel onrechtvaardig als je ex kan werken”, schrijft Kamerlid Maarten Groothuizen (D66) in een toelichting. De partijen hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Tweede poging

De partijen probeerden de alimentatieduur al eerder terug te brengen, maar hun voorstel tot een wijziging van de wet werd in 2016 door de Raad van State (RvS) fors bekritiseerd. Het voorstel was „ver verwijderd van de maatschappelijke realiteit”. Zo stelde de RvS dat de partijen er te weinig rekening mee hielden dat na een scheiding vooral vrouwen de zorg voor de kinderen krijgen, waardoor het „minder eenvoudig” is om een goede positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Ook voor ouderen zou het niet makkelijk zijn om na een lang huwelijk opeens een baan te vinden. Het voorstel van de partijen werd uiteindelijk niet in stemming gebracht.

Rekening mee gehouden

In het nieuwe wetsvoorstel hebben de partijen rekening gehouden met het advies van de Raad van State. „Helaas staan vrouwen vaak nog steeds op een achterstand in onze samenleving”, schrijft Kamerlid Attje Kuiken (PvdA). „Dat betekent dat er gevallen zijn waar deze regel onrechtvaardig zou uitpakken.”

Daarom komt er een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor mensen met kleine kinderen en ouderen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geweest. In dat geval kan de alimentatie tot tien jaar duren. Het is nog niet duidelijk of er voldoende steun is in de Kamer om het wetsvoorstel aan te nemen.