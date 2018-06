‘Vroeger was ik bang, nu ga ik voor avontuur’

IN

‘Tot mijn vijfentwintigste maakte ik altijd veilige keuzes. Na de middelbare school ging ik gelijk studeren, ik koos financiële economie vanwege de baanzekerheid. In plaats van een verre reis deed ik een bestuursjaar. En toen ik keurig op tijd klaar was kon ik meteen aan de slag, als trainee bij de Volksbank.

„Ik had een leuk leven. Na een jaar werd ik consultant en kreeg ik een vast contract voor 3.200 euro bruto per maand. Ik kocht een appartement in hartje Utrecht. Maar ergens dacht ik: het is te makkelijk, te comfortabel. Net als veel leeftijdsgenoten vroeg ik mij af: waar word je elke dag voor wakker? Waar haal je voldoening uit? Ik wilde mijzelf en de wereld ontdekken. Een quarter-life crisis? Ik noem het eerder een quarter-life wakeup.

„Toen heb ik mijn baan opgezegd om een jaar door Azië te reizen. Ik ben een nuchtere Groninger, dus voor mij geen yoga-retreat. In plaats daarvan ging ik off the grid door wekenlang te hiken door de Himalaya. Zonder internet op mijn telefoon, zonder nieuws, zonder prikkels. Het leven werd heel simpel.

„Tijdens mijn reis kwam ik in contact met Lendahand, zij doen microfinanciering. Ik interviewde voor hun lokale ondernemers in Mongolië en Cambodja. Na een jaar was mijn geld op en ging ik weer naar Nederland. Sindsdien heb ik een langeafstandsrelatie met mijn Australische vriendin, die ik op reis ontmoette. We zijn nu tien maanden samen. Deze maand emigreren we naar Georgië. Daar willen we een reisorganisatie starten en vrijwilligerswerk doen met microfinanciering.”

UIT

‘Al een jaar ben ik aan het sparen. Tot voor kort verhuurde ik mijn huis de helft van de tijd voor 60 euro per nacht op Airbnb, dan sliep ik bij vrienden. Het huis heb ik verkocht met een overwaarde van 50.000 euro. Het geld wil ik investeren in Georgië. Het is het oudste wijnland ter wereld, dus er zijn vast wat wijnboertjes die geïnteresseerd zijn in een lening.

„Ik ben niet met een gouden lepel in mijn mond geboren. Wel met een stel hersens en de mogelijkheid om te studeren. Als je in Nederland wordt geboren, heb je 95 procent kans dat je je leven lang nergens druk over hoeft te maken. Mijn vriendin en ik willen helpen in landen waar mensen met 0-1 achterstaan.

„Veel mensen, zeker in de bankenwereld, gaan voor het geld. Zodat ze mooie dingen kunnen kopen en status hebben. Maar met mijn eerste baan bleef ik als student leven. Ik kookte zelf, kocht een racefiets in plaats van een auto. Zo heb ik in een paar jaar tijd veel kunnen sparen.

„Je kunt wel zeggen dat ik mijzelf ontdekt heb tijdens mijn reis. Mijn omgeving vindt me veranderd. Vroeger zei ik ja en amen, en was ik bang om iets verkeerd te doen. Nu zoek ik het avontuur op. Ik ben energieker, vrolijker en onbevangen.”