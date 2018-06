Vettel wint op alle fronten, Verstappen wordt derde

Met zijn tweede podiumplaats van het seizoen heeft Max Verstappen in Montreal een woelige periode in zijn carrière met succes afgesloten. Onder grootse druk, na twee weken waarin hij onder schot lag, presteerde hij met zijn derde plaats zondag in Canada maximaal.

Hij kón het nog wel, zei de 20-jarige Nederlander een dag eerder na zijn derde plek in de kwalificatie nog plagend over de boordradio, hoorbaar voor al zijn critici. Hij was gebrand op eerherstel, tegelijkertijd werd een goed resultaat ook geëist – hij had Red Bull de afgelopen zes races al te veel punten gekost en zichzelf ook ernstig tekortgedaan in de strijd om de wereldtitel.

Dat de auto van Red Bull dit jaar al vroeg in het seizoen van grote klasse is, bleek het hele weekend op het semi-stratencircuit Gilles Villeneuve. In alle vrije trainingen eindigde Verstappen bovenaan. En dat op een circuit waar door de lange rechte stukken toch veel verwacht wordt van de motor. Renault leverde aan Red Bull een zeer kleine upgrade, lang niet genoeg om te wedijveren met de motoren van Ferrari en Mercedes. Maar dat de verschillen tussen de drie teams zo klein blijven, ook op een circuit als dat in Canada, zegt alles over de kwaliteit van de auto van Red Bull.

Snel vergeten

Waar Montreal door de jaren heen garant heeft gestaan voor enerverende grands prix, was die van dit seizoen er een om te vergeten. Op een spectaculaire crash in de eerste ronde na, Brendon Hartley (Toro Rosso) en thuisrijder Lance Stroll (Williams) schoven samen van de baan, was er amper spektakel.

Inhalen is goed mogelijk in Montreal, maar de afstanden tussen de auto’s werden te snel te groot. Het verwachte strategische bandenspelletje tussen de teams liep ook op niets uit: alle coureurs stopten één keer en het zorgde niet voor grote verschuivingen. Sebastian Vettel (Ferrari) reed de hele race op kop en behaalde zonder problemen zijn derde overwinning van het jaar. Vóór Mercedes-coureur Valtteri Bottas, bij wie Verstappen vlak voor het einde van de race nog heel dicht in de buurt kwam.

Wat de race wel opleverde, was de wetenschap dat de strijd om de wereldtitel spannender lijkt te worden dan in welk seizoen van de Mercedes-dominantie ook. Door zijn overwinning gaat Vettel Lewis Hamilton (Mercedes) voorbij als leider in de WK-stand. Het verschil is één punt.

Verstappen vertrekt uit Canada met hernieuwd vertrouwen, voor het geval hij dat na het debacle in Monaco was verloren. Niets of niemand kan hem écht raken, zei hij deze week tegen de critici. Dat heeft hij – in ieder geval voor dit moment – bewezen.