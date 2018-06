Trump torpedeert slotverklaring G7 na twist met Trudeau

De top van de G7 in Canada is zaterdag geëindigd in chaos, nadat de Amerikaanse president Donald Trump zijn aanvankelijke steun voor een gezamenlijke slotverklaring uren na zijn vertrek alsnog introk, uit woede over kritische uitspraken van de Canadese premier Justin Trudeau.

Trump dreigde via Twitter importheffingen in te stellen tegen buitenlandse auto’s - een mogelijke escalatie van het geschil over Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium, dat bij de top in Canada niet is opgelost. De relaties tussen de VS en hun belangrijkste bondgenoten staan in toenemende mate onder druk, bleek tijdens en na de bijeenkomst.

Trump, die de tweedaagse ontmoeting van de G7 in de Canadese provincie Quebec zaterdag vroegtijdig verliet, haalde in een reeks boze tweets fel uit naar Trudeau, de gastheer van de top. De Canadese premier herhaalde aan het einde van de tweedaagse ontmoeting zijn standpunt dat Canada Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium onaanvaardbaar vindt en evenals de EU van plan is tegenmaatregelen te nemen.

“Wij vinden het spijtig, maar we zijn er helder en stellig in dat we per 1 juli vergeldingsmaatregelen zullen nemen” tegen de heffingen, zei Trudeau tijdens een persconferentie. “Canadezen zijn beleefd en redelijk, maar we laten niet met ons sollen.”

De president, die al onderweg was naar Singapore voor zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op dinsdag, liet daarop weten dat hij zijn vertegenwoordigers opdracht had gegeven om de gezamenlijke slotverklaring toch niet te steunen. Hij noemde Trudeau “heel oneerlijk en zwak” - een ongebruikelijke uithaal van een Amerikaanse president naar een Canadese premier.

“Op basis van de onjuiste uitspraken van Justin bij zijn persconferentie, en het feit dat Canada enorme heffingen berekenen op onze Amerikaanse boeren, werknemers en bedrijven, heb ik onze Amerikaanse vertegenwoordigers opdracht gegeven het communiqué niet te steunen”, schreef Trump op Twitter. “We bekijken importheffingen op auto’s die de Amerikaanse markt overspoelen!”

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Trump torpedeerde daarmee de moeizaam bereikte overeenstemming over een communiqué waarin de zeven landen, inclusief de VS, het belang onderstreepten van “een op regels gebaseerd handelsstelsel” en verklaarden zich in te zetten tegen protectionisme. Het is gebruikelijk dat de G7-landen - de VS, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Japan - een eensgezinde slotverklaring uitgeven na afloop van hun jaarlijkse top.

Het was vanaf het begin onduidelijk of dat in Canada zou lukken, want Trump werd bij de bijeenkomst geconfronteerd met felle weerstand van de leiders van de andere G7-landen over zijn omstreden besluit om importheffingen af te kondigen op buitenlands staal en aluminium. Wegens het ongebruikelijke isolement van de VS door die kwestie, omschreven sommigen de top als “G6 plus één”.

Medewerkers van de Duitse bondskanselier Angela Merkel publiceerden zaterdag een foto waarop Merkel en andere G7-leiders Trump en zijn Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton lijken te confronteren tijdens “een spontane ontmoeting tussen twee sessies”:

Trump schoot voor zijn vertrek op zaterdag terug door andere landen te verwijten de VS uit te buiten.”Wij zijn het spaarvarkentje dat door iedereen wordt leeggeroofd”, zei hij. “En daar komt een einde aan.”