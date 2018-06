Thiem geen partij voor gravelkoning Nadal

Nummer één op de wereldranglijst Rafael Nadal heeft zondag voor de elfde keer Roland Garros gewonnen. Dominic Thiem, de nummer acht uit Oostenrijk, was op gravel geen partij voor de 32-jarige Spaanse tennisser: in drie sets was het voorbij (6-4, 6-3, 6-2).

Alleen de eerste set was enigszins spannend. Nadal begon in Parijs met een vroege break, maar de 24-jarige Thiem wist de stand terug te brengen tot 2-2. Even gingen de tennissers gelijk op, tot Nadal na de 4-4 een tweede break binnenhaalde en de eerste set won. De tweede set wist de Spanjaard weer de eerste opslagbeurt van Thiem te winnen.

De derde set leek even spannend te worden. Het stond 2-1 toen Nadal kramp kreeg in zijn vingers en niet meer kon serveren. Na een korte pauze gingen de twee spelers verder en maakte de Spanjaard na 2 uur en 42 minuten de wedstrijd af. “Ik kan mijn gevoelens niet omschrijven omdat het niet eens een droom is om hier elf keer te winnen omdat het onmogelijk is zoiets te bedenken”, reageerde Nadal na zijn overwinning.

Het is de zeventiende keer ooit dat Nadal een grand slam wint. Alleen Roger Federer (nummer twee) wist vaker een grandslamtoernooi binnen te halen, in totaal twintig keer. Als de tennisser uit Mallorca zondag niet had gewonnen, dan was Federer op nummer een komen te staan op de wereldranglijst.

It never gets old, does it @RafaelNadal?

The King of Clay captures his 11th Roland-Garros title 6-4 6-3 6-2.

Rien n'arrête Rafa ! 11e titre pour l'Espagnol ici à Roland-Garros et son 57e titre sur terre-battue.

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018