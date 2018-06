‘Rijke Brexiteer had nauwe banden met Moskou’

De Britse zakenman Arron Banks, die een van de belangrijkste Brexit-campagnes financierde, blijkt nauwere banden met Moskou te hebben onderhouden dan tot dit weekend bekend was. De multimiljonair had meerdere eerder onbekende ontmoetingen met de Russische ambassadeur in de aanloop naar het raadgevend referendum in 2016, schrijft de Britse krant The Sunday Times op basis van e-mails tussen Banks en een van zijn assistenten.

De ontmoetingen waren opgezet door een Russische diplomaat die verdacht werd van spionage en inmiddels het land is uitgezet. Ook zou Banks in dezelfde periode zakelijke deals aangeboden hebben gekregen omtrent zes Russische goudmijnen. Daarnaast bracht de Brit op het toppunt van de campagne over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie een tot nu toe onbekend bezoek aan Moskou.

De 52-jarige Banks zei tot nu toe dat hij slechts één keer de ambassadeur had ontmoet in september 2015. De Britse krant concludeert nu dat er in ieder geval nog eens twee ontmoetingen waren. Meerdere Britse parlementsleden hebben opgeroepen tot een onderzoek naar de kwestie. Volgens Lagerhuislid Damian Collins roepen de onthullingen “belangrijke vragen” op.

‘Heksenjacht’

Banks ontkent zaken te hebben gedaan met de Russen en zegt dat hij nooit Russisch geld heeft gekregen voor de Brexitcampagne. De conclusies van The Sunday Times zouden “bijeengeraapt” zijn: in de aanloop naar het referendum zou hij zo veel verschillende vertegenwoordigers van andere landen ontmoet hebben. Banks is naar eigen zeggen het slachtoffer van een “heksenjacht”, schrijft Reuters.

Er is vooralsnog geen bewijs dat Russische inmenging de stembusgang heeft beïnvloed. Wel doet het Britse parlement onderzoek naar mogelijke pogingen van Moskou om de publieke opinie te sturen. Banks moet dinsdag voor een parlementscommissie verschijnen om over de kwestie te spreken.

Banks was een belangrijke financier van de Leave.EU-campagne van Nigel Farage, de voormalig leider van de politieke partij UKIP. In totaal betaalde Banks 12 miljoen pond aan pro-Brexitcampagnes, schrijft The Guardian. Daarmee was hij de grootste politieke donateur in Britse geschiedenis.