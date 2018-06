Omstreden ‘imam’ Haselhoef verongelukt

Imam Abdullah Haselhoef, voorzitter van de Nederlandse Moslimraad (NMR) ten tijde van de aanslagen van 11 september 2001, is in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen bij een auto-ongeluk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Haselhoef is 49 jaar geworden.

De imam stierf tijdens een botsing tussen een auto en een spookrijder op de A16 ter hoogte van Breda. Het is niet bekend of Haselhoef de spookrijder was.

Haselhoef leidde in 2001 een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de 9/11-aanslagen, waarbij toenmalig premier Wim Kok en prins Willem-Alexander ook aanwezig waren. Ook sprak hij veelvuldig namens de moslimgemeenschap in diverse media.

Controversieel

De in Suriname geboren Haselhoef werd later een omstreden figuur. Hoewel hij de titel imam voerde, bleek hij hiervoor geen opleiding genoten te hebben. Haselhoef had eerder gezegd wel geschoold te zijn als imam. In 2007 trad hij terug als NMR-voorzitter.

Ook kreeg hij veel kritiek na uitspraken dat homo’s de doodstraf verdienen. Haselhoef bood later excuses aan voor de uitlatingen. Ook kreeg de man 20 maanden celstraf opgelegd omdat hij voor miljoenen gefraudeerd had met toeslagen voor kinderopvang.

Behalve Haselhoef kwam bij het auto-ongeluk ook een 27-jarige man uit Litouwen om het leven. Verder liepen meerdere auto’s schade op en was de A16 voor een deel van de ochtend afgesloten.