Na WK voetbal nieuw systeem FIFA-wereldranglijst

De FIFA gaat de wereldranglijst van nationale voetbalteams na het WK in Rusland op een andere manier tot stand brengen. Dat maakte de wereldvoetbalbond zondag bekend. Volgens de FIFA is de huidige rekenmethode achterhaald en oneerlijk.

Voortaan worden er voor iedere individuele wedstrijd die teams spelen punten afgetrokken van of opgeteld bij het puntentotaal. Ook worden oefeninterlands minder belangrijk voor de ranglijst en gaan uitslagen van finales juist zwaarder wegen. Wedstrijden in de knock-outfase leveren nu meer punten op, groepsfasematches juist minder.

Voordelig verliezen

Het oude systeem, waarbij niet per wedstrijd punten werden opgeteld maar een jaarlijks gemiddelde werd bepaald, werkte onsportief gedrag in de hand. Zo was het soms gunstiger voor een land om oefeninterlands te mijden - of zelfs te verliezen. Dat is volgens de FIFA onder het nieuwe systeem uitgebannen.

Aan de goedkeuring van het nieuwe systeem ging twee jaar aan onderzoek, beoordeling en overleg vooraf. Het stelsel wordt al gebruikt in het vrouwenvoetbal.

Momenteel wordt de FIFA-wereldranglijst aangevoerd door Duitsland, gevolgd door Brazilië en België. Alle drie de landen hebben zich gekwalificeerd voor het WK in Rusland, dat donderdag van start gaan. Nederland, dat zich niet wist te plaatsen voor het kampioenschap, staat zeventiende op de mondiale ranglijst.