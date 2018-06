Moord op meisje door asielzoeker is pijnlijk voor de Duitse autoriteiten

Nu de gevluchte Iraakse verdachte van de moord op een 14-jarig meisje uit Mainz terug is in Duitsland, en dus berecht kan worden, verplaatst de aandacht zich naar het falen van de Duitse autoriteiten. Door de affaire laait opnieuw de ongerustheid op over de meer dan een miljoen asielzoekers die in 2015 en 2016 het land zijn binnengekomen.

Zondagmiddag is de Iraakse Ali Bashar, die het meisje verkracht, vermoord en naast een spoorlijn begraven zou hebben, voorgeleid aan een rechter in Wiesbaden. Die bepaalde volgens verwachting dat hij in afwachting van zijn proces de gevangenis in moet. Bondskanselier Merkel heeft haar afschuw over de moord uitgesproken.

De kwestie kreeg vorige week landelijke bekendheid, nadat het lijk van Susanna F. in de buurt van Wiesbaden was gevonden, ruim twee weken nadat haar moeder haar bij de politie als vermist had opgegeven. De verdachte was een 20-jarige Irakees, die in 2015 naar Duitsland was gekomen.

Zijn asiel was afgewezen, maar daartegen had hij beroep aangetekend. Dat leidde tot een juridische procedure, waardoor hij niet uitgewezen kon worden, ook al was hij wegens verschillende gewelddaden in aanraking met de politie gekomen.

Gevlucht naar Iraaks Koerdistan

Toen hij eenmaal voor de moord op het meisje werd gezocht, bleek hij met de hele familie (vader, moeder en vijf broers en zussen) halsoverkop terug naar Iraaks Koerdistan gevlucht te zijn. In de stad Erbil werd hij vrijdag echter opgepakt door een Koerdisch arrestatieteam. Volgens de Koerdische politie heeft de man de moord in een uitgebreid verhoor bekend. Zaterdag werd hij overgedragen aan snel ingevlogen Duitse politiemensen, die hem meenamen naar Duitsland.

De kwestie heeft Duitsland geschokt, omdat het weer een geval is waarbij een asielzoeker uit de islamitische wereld in verband is gebracht met geweld, en in het bijzonder geweld tegen een vrouw. Op Oudejaarsnacht 2015 werden in Keulen massaal vrouwen aangerand door mannen met een Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse achtergrond. Sindsdien kwamen er verscheidene gevallen in de publiciteit van asielzoekers die elders in het land vrouwen verkrachtten en/of vermoordden.

Zoekactie bleef lang uit

Wat het geval van Susanna F. extra pijnlijk maakt, is dat haar moeder de politie vergeefs tot actie aanspoorde. Mogelijk omdat het meisje regelmatig spijbelde, bleef een grote zoekactie lang uit. Pas toen een jonge Afghaanse asielzoeker naar de Duitse autoriteiten stapte met het verhaal dat Ali Bashar hem over de moord verteld had, ging de politie naar hem op zoek.

Pijnlijk voor de autoriteiten is ook, dat de verdachte en zijn familie zonder problemen van Düsseldorf naar Istanbul konden vliegen, om vandaar door te reizen naar Irak. Ook vestigt de affaire er nog eens de aandacht op dat er van de uitzetting van afgewezen asielzoekers veelal weinig terechtkomt.