Kerncentrale Doel volledig uitgeschakeld

De Belgische kerncentrale Doel staat sinds zaterdagavond helemaal stil. Na een probleem bij Doel 4 werd de reactor uitgezet en daarmee staat de hele centrale stil. De andere drie reactoren waren al buiten gebruik. Dat schrijven Belgische media.

Een woordvoerder van de centrale zegt tegen de Belgische omroep VRT dat er een defect was in de stoomturbine van de reactor, in het niet-nucleaire deel van de centrale. Er zou geen gevaar zijn geweest “voor de bevolking, de omgeving of de installaties”, aldus de woordvoerder. Het zou gaan om een standaardprocedure. Naar verwachting wordt de centrale zondagavond weer opgestart.

Locatie van de kerncentrale:



Zorgen over veiligheid

De kerncentrale van Doel ligt in de haven van Antwerpen, vlak bij de Nederlandse grens. Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van de centrale. Eind april werd Doel 1 stilgelegd na een lek in het nucleaire gedeelte. Deze reactor zou wegens herstelwerkzaamheden van eind mei tot begin oktober worden stilgelegd, maar vanwege het defect werd de reactor eerder stopgezet. Er zou geen gevaar voor de veiligheid zijn geweest.

Voormalig minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) vroeg de Belgische overheid in 2016 de kerncentrales in Doel en Tihange stil te leggen. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en burgemeesters in West-Brabant sloten zich aan bij het verzoek van de minister. De Belgische overheid besloot in 2015 nog de centrale tien jaar open te houden wegens een dreigend stroomtekort.

Vorig jaar eiste het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) na inspectie aanvullende veiligheidsgaranties van de kerncentrale in Doel. De directie beloofde de aanbevelingen van het agentschap op te volgen. Volgend jaar doet het IAEA een nieuwe inspectie.