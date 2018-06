Italië weigert schip met geredde migranten te ontvangen in havens

Italië zal een schip van een humanitaire organisatie, met aan boord ruim 600 uit zee geredde migranten, niet toelaten in een van zijn havens. Dat hebben regeringswoordvoerders tegen Italiaanse media gezegd. Italië heeft Malta gevraagd het schip te ontvangen, maar de Maltese regering heeft direct laten weten dat dat niet zal gebeuren.

Het lijkt het begin van een diplomatieke rel en mogelijk een humanitair drama. De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini van de radicaal-rechtse Lega, zet hoog in. Op Twitter gebruikt hij de hashtag ‘We sluiten de havens’. Op Facebook schrijft Salvini dat Malta niemand toelaat, Frankrijk migranten terugstuurt en Spanje de grens verdedigt met wapens. „Vanaf vandaag zal Italië ook nee zeggen tegen mensenhandel, nee tegen het verdienmodel van illegale immigratie”, aldus Salvini.

De ngo SOS Mediterranee twitterde zondagmiddag dat het reddingsschip Aquarius 629 mensen aan boord heeft en afwacht in welke haven het schip welkom is. De ngo schrijft nota te hebben genomen van Salvini’s mededeling. „Ons enige doel is de landing in een veilige haven van mensen die we gisteren in moeilijke omstandigheden hebben gered.”

Behalve tussen Italië en Malta leidt de opstelling van Salvini ook binnen Italië tot politieke spanningen. Burgemeester Luigi de Magistris van Napels, die het al eerder met Salvini aan de stok had, liet volgens persbureau Reuters weten dat het schip welkom is in zijn stad. „Napels is klaar, zonder financiële fondsen, om levens te redden”, aldus De Magistris.