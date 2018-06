In Noordwijk gaat de overlast ‘van generatie op generatie’

Patat van Willem is een begrip in Noordwijk. Bij zijn snackbar Boerenburg aan het Rederijkersplein kunnen bewoners terecht voor een patatje-met, een glas melk of een goed gesprek. Onderwerp van gesprek deze zaterdagmiddag: de hangjongeren.

Al jaren verzamelen zich hier ’s avonds jongeren, zegt Willem Mooijekind (58). Om een beetje te hangen, jointjes te roken, muziek te luisteren. Om door te straten te racen.

Het is door deze jongeren dat dit pleintje, met een Lidl, drogisterij, stomerij, makelaardij, shoarmatent en bloemenstal landelijk nieuws werd. Afgelopen donderdag ging een door burgemeester Jan Rijpstra uitgevaardigde noodverordening in. Tussen 22.00 en 6.00 uur geldt er nu een samenscholingsverbod in de wijk Boerenburg. Wie zich in de wijk bevindt, mag geen ‘gelaatsbedekkende’ kleding dragen, zoals een bivakmuts. Ook heeft de politie er het recht bewoners of bezoekers preventief te fouilleren.

Rustiger

Sinds de noodverordening inging, is het rustig geweest. Wel werden er in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen aangehouden. Twee uit Noordwijk, van 17 en 18 jaar oud, en één uit Leiden, 18 jaar, negeerden volgens een politiebericht het samenscholingsverbod.

Burgemeester Rijpstra besloot tot de noodverordening omdat er „grenzen werden overschreden”, vertelt hij telefonisch. Volgens hem ervaren buurtbewoners veel overlast: „De één zegt: het is al tien jaar aan de gang, de ander zes.” Afgelopen week escaleerde de situatie. Twee busjes van een school voor speciaal onderwijs gingen in vlammen op, net als een bouwkeet en afvalcontainer. Er werden brandjes gesticht.

De sfeer in de wijk verslechterde, zegt Rijpstra. De jongeren „hadden geen respect voor bewoners en politie. Namen van functionarissen werden met verf op muren geklad. Met daarnaast: ‘Pak me dan.’” Bewoners zouden geen aangifte durven doen, uit angst voor represailles. Tegelijkertijd zouden bewoners het heft in eigen handen willen nemen.

De noodverordening moet gemeente en politie helpen om „grip te krijgen” op de groep, zegt Rijpstra. „Nu is het asociaal gedrag. De volgende stap is dat ze verzanden in crimineel gedrag. Daar zitten we niet op te wachten.”

Zwartgeblakerde parkeerplek

In de wijk zijn nog slechts een paar tekenen van de onrust te vinden. Een zwartgeblakerde parkeerplek, en op het plein een paar brandplekken. Van verf geen spoor meer. En in de straten om het plein zijn de voortuintjes aangeharkt, de straatstenen brandschoon. Boerenburg werd de afgelopen tijd gerenoveerd.

Noodverordening Zo’n 250 keer in vijf jaar uitgevaardigd. Een noodverordening mag op eigen gezag door een burgemeester worden uitgevaardigd. Er zijn twee gronden waarop hij of zij dat kan doen: bij (ernstige vrees voor) rampen of bij ernstige wanordelijkheden, zegt Adriaan Wierenga, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed onderzoek naar noodrecht in Nederland. „Denk bij ernstige wanordelijkheden bijvoorbeeld aan Project X in Haren of de strandrellen in Hoek van Holland.” In een periode van vijf jaar (2010-2015) werd ongeveer 250 keer een noodverordening of bevel uitgevaardigd, zegt Wierenga, zo’n vier keer per maand.

Wie de jongeren zijn die de overlast veroorzaken, daar zijn de bewoners het niet over eens. Volgens snackbarhouder Mooijekind komen ze „van buiten”, uit andere buurten in Noordwijk, uit Katwijk, Voorburg zelfs. „Het is al jaren zo. Het gaat van generatie op generatie. Ze hadden het al veel eerder moeten aanpakken. Ik heb hier nauwelijks politie gezien. Nu zijn ze er ineens de hele tijd.” Waarom het juist nu uit de hand liep? Mooijekind vermoedt dat de ramadan er een rol in speelt. „Dan hangen jongeren elke dag tot laat op straat.”

Yassin Alouat (27), hij heeft net boodschappen gedaan, vindt dat onzin. „Waarom wordt de ramadan er bij gehaald? Er staat hier wel vaker iets in de fik.” De overlast is er langer, zegt hij, en de groep bestaat uit jongeren met verschillende achtergronden: „Marokkanen, gabbers. Ze vervelen zich. Er is hier niks te doen.”

Hoewel? Mooijekind grapt: „Het is hier in de snackbar nog niet eerder zo druk geweest. Ik heb me tot één uur ’s nachts in het zweet gewerkt.”