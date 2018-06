De Spaanse deal levert Saoedi’s nog weinig op

Niets is zo grenzeloos als de kosmos rond de bal. Maar negen spelers uit Saoedi-Arabië die tegelijk een transfer naar Spanje maken – dat was zelfs in de voetbalwereld een cultuurschok.

Wat hadden de spelers in het Spaanse voetbal te zoeken? Dat was eind januari de meest prangende vraag toen de Spaanse en Saoedische voetbalbond gezamenlijk de transfers bekendmaakten, als onderdeel van een eerder aangekondigde samenwerking.

Zeven Spaanse clubs namen tot het einde van het seizoen een Saoediër in hun selectie op, waaronder drie clubs uit de Primera División, de hoogste divisie. De clubs hadden de spelers kunnen bekijken tijdens een oefenduel in Portugal en een tweede sessie in Riad. Alleen FC Barcelona en Real Madrid lieten verstek gaan. Villarreal richtte zijn vizier op Salem Al Dawsari, Levante koos voor Fahad Al Muwallad en Leganes bond Yayha Al Sherhy aan zich. De overige zes spelers belandden bij tweededivisieclubs als Numancia en Real Vallodolid.

Ervaring opdoen voor het WK

Dit was de deal: de Spaanse clubs boden de spelers de gelegenheid om ervaring op te doen, onder meer met oog op het WK. De Saoediërs op hun beurt betaalden de Spaanse bond voor de ontwikkeling van het voetbal in het koninkrijk, door de komst van trainers en de oprichting van academies. Kroonprins Mohamed Bin Salman kocht eerder al de uitzendrechten van La Liga in Saoedi-Arabië. Voor Spaanse clubs lonken bovendien mogelijke sponsordeals met Saoedische bedrijven. Zo werden commerciële belangen naadloos verweven met de sportieve aspiraties van een marginaal voetballand, dat vorig jaar door toenmalig bondscoach Bert van Marwijk naar het WK is geloodst.

Met hun eerste duel op komst, de openingswedstrijd van donderdag tegen Rusland, zullen de Saoedi’s ongetwijfeld met lichte gêne terugdenken aan 6 juni 2002. Toen werd met 8-0 van Duitsland verloren in de eerste groepswedstrijd op het WK in Zuid-Korea en Japan. Vervolgens verloor Saoedi-Arabië ook van Kameroen en Ierland, en kwam het niet eens tot scoren.

Van de vier WK-deelnames verliep alleen de eerste keer, in 1994, succesvol, toen, ondanks een 2-1 nederlaag tegen Nederland in de groepsfase, de achtste finales werden bereikt. Het was het toernooi van de onwaarschijnlijke solo van Saeed Al-Owairaan tegen België. Vanaf eigen helft op drift – tegenstanders passerend als ware het hectometerpaaltjes langs de weg.

Net als de drie toernooien daarna lijkt de kans klein dat het land de prestatie van 24 jaar geleden evenaart. „Ik voorzie een roemloos toernooi”, zegt de Nederlandse trainer Eelco Schattorie (46). „Als ik zie hoe veel moeite ze zaterdag hadden tegen Duitsland [3-0 verlies] wordt het erg lastig.”

De trainer uit het Limburgse Swalmen is sinds 2002 werkzaam in de Golfregio en was vorig jaar nog coach van El Ettifaq, een club op het hoogste niveau in Saoedi-Arabië. „Dat idee om spelers in Spanje onder te brengen om ervaring op te doen, is natuurlijk fantastisch. Maar een half jaar is te kort om daarvan het rendement op het WK terug te zien. Zoiets heeft veel meer tijd nodig. Alleen al vanwege de mentaliteit. Die is zo anders.”

Zelden geslaagd in Europa

Saoedische voetballers zijn zelden geslaagd in Europa, als ze überhaupt al de overstap maken. Bekendst van allemaal is de spits Sami Al-Jaber, die vier duels bij het Engelse Wolverhampton Wanderers speelde.

Volgens Schattorie hebben veel spelers niet de mentaliteit om in Europa te spelen. „Ik denk dat er overal ter wereld talent rondloopt, maar het is niet voor niets dat nauwelijks spelers vanuit deze regio doorbreken in Europa. Ik zeg niet dat ze hier geen mentaliteit hebben, je hebt echt wel harde werkers. Maar de meesten zijn het niet gewend om elke dag gedisciplineerd in een professionele omgeving te werken. Op tijd komen, in dienst van het team spelen; daar moet je dan aan denken. Bij zo’n deal met Spanje hadden ze beter jongens van 15 jaar kunnen sturen.”

Zo ronkend als hun komst werd gemeld, zo onopvallend verliep de verhuurperiode van de negen spelers in Spanje. De drie die instroomden in de Primera División gaan mee naar het WK, maar speelden bij elkaar opgeteld 59 minuten. Alleen de enige invalbeurt van Salem Al Dawsari was memorabel. Hij bezorgde Villarreal tegen Real Madrid, na een 2-0 achterstand, een gelijkspel.