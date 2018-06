Baskische demonstranten vormen keten van 200 kilometer

Tienduizenden Baskische demonstranten hebben zondag in Spanje een menselijke keten gevormd van zo’n 202 kilometer. Ze eisen een referendum om te stemmen over onafhankelijkheid van de autonome regio Baskenland.

De keten liep vanaf de populaire badplaats San Sebastián via het economische centrum Bilbao naar de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz. Het protest is opgezet door de actiegroep Gure Esku Dago (In Onze Eigen Handen). Demonstranten toonden spandoeken van de actiegroep en Baskische vlaggen (een rood vlak met een wit en een groen kruis). Gure Esku Dago organiseerde vergelijkbare acties in 2014 en 2015.

Volgens een woordvoerder van de groep waren in totaal 175.000 mensen op de been, meldt persbureau AFP. Ook zouden zo’n 5.000 vrijwilligers geholpen hebben om de actie logistiek in goede banen te leiden. Ongeveer duizend bussen waren nodig om de demonstranten naar de verschillende locaties te transporteren. Baskische autoriteiten hebben geen cijfers naar buiten gebracht.

Catalaanse vlaggen

Demonstranten met de Baskische vlag staan hand in hand. Foto Alvaro Barrientos/AP

Volgens de president van het Baskische parlement Bakartxo Tejeria bewijst de demonstratie dat de Basken “een actief en levend volk is dat op een democratische manier beslissingen wil nemen”. Basken hebben niet alleen een andere cultuur maar ook een eigen taal, die op geen enkele manier lijkt op Spaans of andere Europese talen.

Op beeld is te zien dat zondag ook de Catalaanse vlag werd getoond. De deelregio probeerde zich vorig jaar tevergeefs af te scheiden van Spanje na een door Madrid verboden referendum. De regioregering van Catalonië werd door de voormalig premier Rajoy opgeheven en meerdere Catalaanse leiders zitten nog altijd vast.

Baskische en Catalaanse separatisten volgden ieder hun eigen weg: Catalanen wezen terreur van de ETA af

Het is daarom niet waarschijnlijk dat een referendum over de toekomst van het Baskenland - dat al meer autonomie heeft dan andere Spaanse regio’s - er daadwerkelijk komt. Ook wijzen peilingen er vooralsnog niet op dat een meerderheid van de bevolking voor onafhankelijkheid is.

De Baskische afscheidingsbeweging ETA besloot zich onlangs na tientallen jaren strijd tegen de autoriteiten in Madrid op te heffen. De terreurgroep was verantwoordelijk voor duizenden aanslagen, waarbij meer dan achthonderd doden vielen.