Ik drink koffie ergens in de stad. Een man naast mij begint een praatje. Hij toont mij uit een meegenomen plastic zak een aantal schoonmaakspullen.

„Het beste hotel-restaurant van de stad verloedert”, zegt hij. „Wel schone ramen maar vuil houtwerk rondom! Dat is het begin van het einde! Ik heb erover geklaagd, maar ze doen niks! Nu ga ik er zelf maar aan beginnen.”

