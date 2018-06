Verstappen start van plek drie na een snelle zaterdag in Canada

Max Verstappen start zondag bij de grand prix van Canada van plek drie. De Nederlander zette in de kwalificatie een tijd neer die 173 duizendste langzamer was dan de nummer één: Sebastiaan Vettel, die 1:10.776 klokte. Valtteri Bottas was ruim negen honderdste trager, en start naast Vettel van de tweede plek.

“Kennelijk kan ik nog rijden”, zei Verstappen over de boordradio. De 20-jarige coureur is dit seizoen al twee keer uitgevallen. Twee weken geleden ging het nog mis in de straten van Monaco toen hij bij de kwalificatie de vangrail in reed, maar hij is vooralsnog geen enkel raceweekend ongeschonden doorgekomen.

Lees meer over het belang van deze grand prix: Verstappen moet zichzelf niet verliezen in Canada

In de trainingsronden reed zette Verstappen al een nieuw baanrecord neer met 1:11.599. Hoewel Vettel daar in de kwalificatie onder dook, stemt het resultaat van deze kwalificatie de Limburger optimistisch:

“Ik ben heel blij met het weekend tot nu toe. De auto werkt goed. In de kwalificatie kwamen we snelheid tekort, maar we denken dat we het goed zullen doen, vooral in de race.”

Op de eerste drie startplekken staan drie verschillende auto’s: Ferrari, Mercedes en Red Bull. Lewis Hamilton, die tijd verspilde toen hij met zijn wiel in de berm belandde, start van plek vier.