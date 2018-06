‘Verdachte moord op Duits meisje heeft bekend’

De 20-jarige Iraakse asielzoeker die ervan wordt verdacht een 14-jarig Duits meisje te hebben verkracht en vermoord, zou hebben bekend. Dat schrijft de Duitse krant Bild op basis van de Iraakse politie.

De veiligheidsdiensten in het land maakten zaterdag inderdaad bekend dat een 20-jarige Iraakse man de moord op het Duitse meisje heeft bekend, maar daarbij is de naam van de verdachte niet genoemd. Bild schrijft dat politiegeneraal Tarek Ahmed in een tv-interview heeft bevestigd dat het om de door Duitsland aangewezen verdachte Ali Bashar gaat. Volgens Bild is Bashar momenteel onderweg vanuit Irak naar Duitsland en landt hij zaterdagavond in Frankfurt.

Bashar was na de moord met zijn ouders en vijf broers en zussen gevlucht naar Noord-Irak. Ze hadden onder een valse naam tickets geboekt en reisden met tijdelijke reispapieren. Bashar werd op verzoek van de Duitse politie vrijdag gearresteerd door de Koerdische veiligheidsdiensten.

Langs het spoor

De 20-jarige verdachte arriveerde in 2015 als vluchteling in Duitsland. Zijn asielaanvraag werd afgewezen en hij was nog in afwachting van zijn hoger beroep.

Het slachtoffer Susanne Feldman verdween op 22 mei. De politie startte pas een week later een formeel onderzoek naar de zaak. Een tip van een 13-jarige asielzoeker leidde woensdag naar het lichaam van het Duitse meisje. Ze lag begraven langs een spoorlijn in de Duitse stad Wiesbaden.

Bashar was een bekende van de Duitse politie. Hij wordt verdacht van het verkrachten van een 11-jarig meisje en hij was betrokken bij een vechtpartij.