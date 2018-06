‘Twee Nederlandse tennissers verdacht in matchfixingzaak’

Twee Nederlanders zijn verdachten in het matchfixingschandaal rondom een Armeens-Belgische bende die het voorzien zou hebben op wedstrijden in de lagere tennisregionen. Dat schrijft de Volkskrant zaterdag.

De twee Nederlanders zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het manipuleren van meerdere wedstrijden, aldus het Belgisch parket. Volgens bronnen van de Volkskrant gaat het om de tennissers Boy Westerhof en Antal van der Duim.

Deze week kwam het matchfixingschandaal aan het licht na invallen van de Belgische justitie in een onderzoek naar omkoping in het proftennis. Daarbij werden dertien arrestaties verricht. Vijf van de verdachten zitten nog vast. Zij worden verdacht van onder meer corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Expres verloren

Het was al bekend dat er ook in Nederland op twee plekken onderzoek was gedaan. Of daarbij verdachten waren aangehouden, was niet duidelijk. De ondervraging van de Nederlandse tennissers zal plaatsvinden op een later moment, aldus de krant.

Van der Duim en Westerhof kwamen in 2014 in opspraak na een wedstrijd in het Duitse Meerbusch. De twee stonden tegenover elkaar en alles leek erop dat Westerhof zou winnen. Het stond 6-3, 3-0, maar toch werd bij gokbureaus ingezet op een zege van Van der Duim. Laatstgenoemde won de wedstrijd met 4-6, 6-3, 6-3. Op Twitter werd al snel gespeculeerd; Westerhof zou expres verloren hebben. De Nederlandse tennisbond KNLTB gaf de wedstrijd tussen de Nederlanders op voor een onderzoek.