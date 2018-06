Simona Halep wint in bloedstollende finale Roland Garros

Simona Halep heeft zaterdag voor het eerst in haar loopbaan Roland Garros gewonnen. De Roemeense, leider op de wereldranglijst, nam het in een veelbewogen, spannende wedstrijd op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (10). Ze won haar eerste grand slam met 3-6, 6-4, 6-1.

“In de laatste game dacht ik dat ik geen lucht meer kreeg”, zei Halep na afloop van de wedstrijd. “Ik deed wat ik kon om vorig jaar niet te herhalen.” Ook toen stond ze in de finale, maar wist ze de prijs niet in de wacht te slepen. “Ik heb van dit moment gedroomd sinds ik begon met tennissen.” “Hij staat je geweldig”, feliciteerde Stephens haar opponente met de Suzanne-Lenglen cup in haar armen.

Moeizaam begin, sterk einde

Halep en de Suzanne-Lenglen cup. Foto Benoit Tessier/Reuters

Vroeg in de eerste set kwam Stephens aan de leiding, maar Halep weigerde zich gewonnen te geven. Van een 1-3 achterstand wist de Roemeense op een breekpunt te komen bij 3-5. Dat miste ze echter, waarna Stephens de game en daarmee de set toch nog naar zich toe trok.

Ook de tweede set begon Stephens met een break, maar daarna verloor ze de grip. In de vierde game kwam Halep in een lovegame weer op 2-2. In de vijfde game wist de Amerikaanse opnieuw geen enkel punt te pakken en ook de zesde game ging op de service van Stephens naar Halep. De Roemeense maakte echter te veel onnodige fouten waardoor de set alsnog op 4-3 kwam. Uiteindelijk wist Halep Stephens alsnog te breken op een setpunt: 6-4.

In de laatste set had Stephens nog weinig in te brengen tegen het trefzekere spel van Halep, die probleemloos op 5-0 kwam. De laatste game gaf Stephens niet zomaar prijs, die wist ze op eigen service te nog binnen te slepen, maar nog geen vijf minuten later bleek de overmacht van Halep te groot. Na iets meer dan twee uur tennis sloeg Stephens op service van Halep de bal in het net. 6-1.

Eerste overwinning

Vorig jaar stond Halep ook al in de finale in Parijs. Toen verloor ze van de de Letse Jeļena Ostapenko. In 2014 lukte het tegen Maria Sjarapova evenmin. In januari van dit jaar ging ze onderuit in de eindstrijd om de Australian Open, die werd gewonnen door Caroline Wozniacki.

In tegenstelling tot Halep begon Sloane Stephens wel aan de finale met een grand slam op haar naam. Vorig jaar won ze op de US Open van landgenoot Madison Keys, die ze donderdag opnieuw versloeg in de halve finale op het Court Philippe Chatrier.

Zondag wordt nog de finale gespeeld van Roland Garros. Rafael Nadal, tienvoudig winnaar in Parijs, staat tegenover de nog grandslamloze Oostenrijker Dominic Thiem.