De oppositie in de Tweede Kamer is versplinterd. Het lukt de partijen (SP, PvdA, GroenLinks, PVV, 50Plus, PvdD, SGP, Forum voor Democratie en DENK) vooralsnog niet om een blok te vormen tegen het huidige kabinet. Sommige fractievoorzitters zijn zelfs fysiek nauwelijks aanwezig. Wat zijn hun obstakels? Tom-Jan Meeus en Emilie van Outeren vertellen, én geven enkele tips.

