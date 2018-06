Hoofd animatie John Lasseter verlaat Disney definitief

Animatiebaas John Lasseter van The Walt Disney Company vertrekt aan het einde van dit jaar definitief bij het bedrijf dat hij mede oprichtte. Dat meldt onder meer dagblad The New York Times.

Lasseter (61) nam het besluit naar eigen zeggen om naar “nieuwe creatieve uitdagingen” te zoeken. De creatief leidinggevende nam in november vorig jaar een sabbatical op na beschuldigingen van ongepast gedrag. Lasseter heeft dat gedrag toen ook toegegeven. Van dat verlof keert hij dus niet meer terug. Tot aan de jaarwisseling blijft hij als ‘adviseur’ verbonden aan het bedrijf.

Opvolging

Een vervanger voor Lasseter heeft Disney volgens The New York Times nog niet. De krant voorspelt dat Jennifer Lee, een van de regisseuren van animatiefilm Frozen promotie maakt bij Walt Disney Animation. Pixar, een door Steve Jobs opgerichte animatiestudio, komt volgens The New York Times onder leiding van Pete Docter.

Lees ook: NRC sprak in december 2016 met Lasseter: “Het is de vraag of het huidige Disney zou bestaan zonder Lasseter, de animatiekoning van Hollywood.

Walt Disney-baas Robert Iger zegt in een reactie op het vertrek van Lasseter dat die de “animatiefilm opnieuw heeft uitgevonden”. “Hij durfde risico’s te nemen en vertelde originele verhalen die voor eeuwig voortleven.” Op de misstappen die zijn collega in het verleden zou zijn begaan ging Iger niet in.

Frozen

Lasseter zit achter de meest succesvolle kinderfilms van de laatste 30 jaar, zoals Toy Story, Cars en Frozen. Actrice Rashida Jones, die meewerkte aan Toy Story 4 is tijdens het productieproces gestopt vanwege een “ongewenste toenadering”.