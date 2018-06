Griekenland zet eindsprint in om laatste miljarden te lenen

De Griekse regering heeft vrijdag een wet naar het parlement gestuurd met nieuwe hervormingen op het gebied van energie, pensioenen en de arbeidsmarkt. Daarover bericht persbureau Reuters.

Griekenland moet de hervormingen doorvoeren om aanspraak te maken op een lening van 12 miljard euro, onderdeel van een lening bij de Eurogroep ter waarde van 86 miljard euro. Die wordt in delen, zogenoemde ‘tranches’ uitgekeerd. Voor deze laatste tranche moeten liefst 88 hervormingen worden doorgevoerd.

In de wet staan onder meer maatregelen om privatisering in de energiesector te versnellen en de overheidsuitgaven aan pensioenen terug te dringen. Naar verwachting wordt komende week gestemd over de wet.

Eurogroep

Griekenland heeft sinds 2010 in totaal 850 miljard euro geleend van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Eurogroep. Het overlegorgaan van Europese ministers van Financiën komt op 21 juni bij elkaar in Luxemburg en praat dan onder meer over Griekenland.

Langzaam raakt Griekenland uit de crisis. Maar voor veel Grieken blijft het sappelen. “Als ik alle belastingen zou betalen, zou ik mijn zaak moeten sluiten.”

Het huidige steunprogramma aan Griekenland, het derde, loopt op 20 augustus af. “Dan is de crisis in de eurozone echt voorbij”, zei EU-commissaris Pierre Moscovici (Economische Zaken) in april. De regering van premier Alexis Tsipras is er op haar beurt alles aan gelegen ervoor te zorgen dat Griekenland na afronding van het derde steunpakket niet meer financieel afhankelijk is van de rest van Europa. De bezuinigingen die Tsipras door moest voeren in ruil voor de leningen zijn bijzonder impopulair bij de Grieken.

Tsipras sluit een nieuw steunpakket voor zijn land uit. De premier wil met Griekenland uiteindelijk volwaardig terugkeren op de internationale financiële markten.