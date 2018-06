‘Ballerina van het tennis’ Maria Bueno (78) overleden

De Braziliaanse tennisster Maria Esther Bueno is op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van mondkanker. Dat meldt persbureau AP op basis van het Nove de Julho ziekenhuis in Sao Paulo waar de oud-tennisster in mei werd opgenomen.

De Braziliaanse won in een periode van negentien jaar (tussen 1958 en 1977) 589 toernooien. Ze won op haar negentiende voor het eerst Wimbledon en schreef het toernooi in totaal drie keer op haar naam. In totaal won ze negentien grandslamtitels, waarvan zeven in het enkelspel. Ze voerde in 1959, 1960, 1964 en 1966 de wereldranglijst aan.

Sierlijke speelstijl

Bueno stond bekend om haar sierlijke speelstijl en dat leverde haar de bijnaam de ‘ballerina van het tennissen op’. In 1978 werd Bueno opgenomen in de International Tennis Hall of Fame. De laatste jaren was Bueno vooral te zien al commentator op de Braziliaanse televisie bij grote tennisevenementen als Wimbledon en de US Open.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) spreekt op Twitter van “een erg treurige dag voor de sport”, als reactie op het overlijden van Bueno. “Brazilië en de rest van de wereld zijn een tennislegende verloren.”