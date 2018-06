Bosbranden Californië veroorzaakt door hoogspanningskabels

De verschillende bosbranden in de Amerikaanse staat Californië, waarbij afgelopen najaar 46 doden vielen, zijn veroorzaakt door problemen met hoogspanningskabels. Dat concluderen de lokale autoriteiten in een rapport dat vrijdag is gepubliceerd, aldus persbureau Reuters.

Volgens de onderzoekers was er sprake van geknapte kabels, omgevallen masten en takken die tegen de kabels waren aangewaaid. De autoriteiten hadden dit najaar al een vermoeden dat geknapte kabels de oorzaak zouden zijn en stelden daarom een onderzoek in. De masten en kabels waren allemaal in bezit van nutsbedrijf Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

De onderzoekers concluderen dat het bedrijf mogelijk de wet heeft overtreden. Het rapport is daarom overgedragen aan justitie. PG&E laat in een reactie weten dat ze voor zover bekend altijd aan de normen van de staat voldoen.

Droogte en harde wind

De bosbranden van afgelopen najaar in de staat waren de dodelijkste sinds de Californische brandbeschermingsdienst in 1932 gegevens is gaan bijhouden. Het vuur kon zich makkelijk verspreiden door de droogte en harde wind. Een gebied van 99.148 hectare werd in as gelegd en 8.900 huizen werden verwoest. Meer dan 100.000 mensen werden geëvacueerd.

Ook de economische schade was enorm. De regio staat bekend om zijn wijnproductie en als gevolg van de branden zijn vele wijngaarden vernietigd.