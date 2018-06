Afghaanse Talibaan kondigen staakt-het-vuren af voor Suikerfeest

De Afghaanse Talibaan leggen tijdens het Suikerfeest komend weekend, het moment dat moslims het vast beëindigen, de wapens neer. Dat heeft de groep volgens persbureau Reuters aangekondigd. Acties tegen buitenlandse strijders of troepen in Afghanistan gaan wel gewoon door.

“Talibaanleden mogen niet deelnemen aan openbare bijeenkomsten tijdens het Suikerfeest, omdat de vijand ons dan onder vuur kan nemen”, staat volgens Reuters in de verklaring van de beweging. Het is voor het eerst dat de groep zo’n concreet voorstel doet voor het (tijdelijk) beëindigen van het geweld in Afghanistan. Dat komt een aantal dagen na een aankondiging van de Afghaanse president Ashraf Ghani, die donderdag een staakt-het-vuren met de Talibaan aankondigde dat tot en met 20 juni duurt.

Het is voor het eerst sinds zijn aantreden in 2004 dat Ghani een staakt-het-vuren met de Talibaan afsprak. Die groep had een tijd lang de macht in Afghanistan. Sinds ze in 2001 met hulp van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verdreven werden proberen de Talibaan die macht op gewelddadige wijze terug te krijgen. De beweging controleert nu zo’n 11 procent van het Afghaanse grondgebied. De regering in Kaboel heeft de leiding over 56 procent van het land.

Het Afghaanse leger vecht tijdens het staakt-het-vuren wel door tegen andere terreurgroepen, zoals Islamitische Staat. De Talibaan hebben op hun beurt aangegeven zichzelf te zullen blijven verdedigen. Ook tijdens het Suikerfeest. Wanneer het staakt-het-vuren precies ingaat is nog onduidelijk, omdat de Ramadan niet overal in Afghanistan tegelijkertijd eindigt.