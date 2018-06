Advocaten Michael P. gaan om tbs vragen

De advocaten van Michael P. (28) gaan maandag vragen om tbs voor hun cliënt. Dat achten ze het hoogst haalbare voor P., die heeft bekend dat hij in september vorig jaar de 25-jarige Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

“Het is niet realistisch om iets anders te vragen”, zegt raadsman Sander de Korte zaterdag in het AD. Hij heeft het pleidooi naar eigen zeggen in overleg met P. bepaald. Dat dat inhoudt zelf om tbs te vragen is opmerkelijk. Doorgaans doen advocaten juist alles om te voorkomen dat hun cliënt een behandeling moet ondergaan. De Korte daarover in het AD:

“Michael heeft een uitgebreide bekentenis afgelegd bij de politie. Hij wil zelf ook graag weten waarom hij in staat is dit soort dingen te doen. Dan is het niet logisch om tegen tbs te pleiten. We gaan uit van een lange straf mét tbs.”

Maandag wordt de zaak van Michael P. voor het eerst inhoudelijk behandeld in de rechtbank in Utrecht. Tussen 29 september en 8 oktober vorig jaar heeft hij de Utrechtse studente Anne Faber verkracht en vermoord. Niet met voorbedachte rade, benadrukt De Korte: “Hij heeft dit in een opwelling gedaan.”

Bekentenis

Haar vrienden vonden terwijl de vrouw vermist werd Faber’s jas, en omdat daar DNA van P. op zat kon hij worden gearresteerd. Al twee dagen na zijn aanhouding bekende hij die daad, bleek in januari tijdens de eerste pro-formazitting.

De zaak-Faber maakte de nodige boosheid los, onder meer over de manier waarop criminelen met psychiatrische achtergrond worden vastgezet. P. zat toen hij Faber vermoordde op de gesloten afdeling van een forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder. Daar zat hij een celstraf uit voor de verkrachting van twee meisjes in 2010. Tbs kreeg hij niet voor die daad. P. mocht de kliniek zo nu en dan verlaten. Tijdens een van zijn momenten buiten heeft hij Faber ontvoerd en vermoord.

Falende rechtsgang

Eind vorige maand stelde de vader van Anne Faber daarom in een brief in de Volkskrant dat de rechtsgang heeft gefaald bij de veroordeling van P. Faber verwijt de rechters onder meer te weinig onderzoek te hebben gedaan. Het Hof reageerde vorige week op de brief van Faber. Volgens president Fred van der Winkel heeft de rechter die P. veroordeelde wel juist gehandeld.

Na zijn aanhouding is P. opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Deze week bleek dat hij vervolgd wordt voor de mishandeling van drie werknemers van die kliniek.