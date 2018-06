Zo spoor je een stiekeme atoombom op

De VS en Noord-Korea praten volgende week over kernwapens tijdens een topontmoeting tussen de leiders. Het kernwapenakkoord met Iran staat op springen. Zowel Noord-Korea als Iran ontwikkelde in het geheim kernwapens. Hoe kun je eigenlijk zien dat een land stiekem werkt aan een atoombom?

De kans dat Noord Korea volgende week zal aanbieden zijn kernwapenprogramma te beëindigen en de bestaande voorraad kernwapens te ontmantelen lijkt niet groot – welke mooie compensaties de Amerikanen er ook voor in het vooruitzicht stellen. De ervaring leert dat landen die kernwapens bezitten daar niet makkelijk meer afstand van doen. Het ontwikkelen van kernwapens vergt enorme investeringen en de afschrikwekkende werking die ervan uitgaat levert een enorm strategisch voordeel op. Tot nu toe heeft alleen Zuid-Afrika zijn atoombommen ontmanteld.

Wel werden verschillende landen overgehaald, soms met harde hand, om hun kernwapenprogramma in een vroeg stadium af te breken. Irak, Libië en Iran zijn aansprekende voorbeelden, Syrië zou je er ook toe kunnen rekenen. Van veel andere landen is nauwelijks bekend geworden dat ze een kernwapenprogramma hadden en waarom ze dat op den duur beëindigden. MIT-politicoloog Vipin Narang geeft in International Security (2017) een mooi overzicht, de lezer ziet er zomaar ook Zwitserland, Zweden, Joegoslavië en Roemenië staan.

Wie kernwapens heeft doet ze nooit meer weg – dat is de regel. Daarom zou alles op alles gezet moeten worden om verborgen kernwapenprogramma’s zo vroeg mogelijk op te sporen. Maar tot nu toe heeft de wereld alleen geïnvesteerd in detectie van verborgen kernproeven, dus in feite van voltooide kernwapenprogramma’s. De technische organisatie die actief moet worden als het ‘alomvattende kernstopverdrag’ (CTBT) eenmaal van kracht wordt heeft zijn netwerk aan meetstations grotendeels op orde maar dat kan nauwelijks of niet bijdragen aan het opsporen van clandestien kernwapenonderzoek.

Dubbelspel van leveranciers

Is er uitzicht op vroege en waterdicht detectie van verborgen kernwapenprogramma’s? The Economist onderzocht die vraag in 2015 en toonde zich hoopvol. MIT-onderzoeker R. Scott Kemp deed het in 2016 opnieuw (Annual Review of Earth and Planetary Sciences) en was uiterst somber. De technische hulpmiddelen zijn beperkt en peperduur, hun observaties zijn vaak moeilijk te duiden en de mogelijkheden om ze te misleiden zijn talrijk.

Hoe maak je een atoombom?

De explosieve kern van klassieke atoombommen bestaat uit hoog verrijkt uranium, plutonium of een combinatie van die twee. Hoog verrijkt uranium wordt bereid uit natuurlijk uranium (een mengsel van uranium-235 en uranium-238) door het aandeel U-235 flink te verhogen. Dat gebeurt in zogenoemde gascentrifuges, of soms ook nog met ouderwetse, inefficiënte gasdiffusie. Voor beide procedés moet het uranium eerst in gasvorm worden gebracht: in conversiefabrieken laat men daartoe gezuiverd uraniumerts reageren met waterstoffluoride (HF) en later met fluor (F 2 ). Plutonium ontstaat in de splijtstof van kernreactoren uit de uranium-238. Sommige kernreactoren (‘plutonium productie reactoren’) zijn bij uitstek geschikt voor plutoniumproductie. In een ‘opwerkingsfabriek’ kan het plutonium later worden teruggewonnen uit de opgebrande splijtstof. De splijtstofstaven worden daarvoor opengebroken en opgelost. Compacte bollen of blokken plutonium of hoog verrijkt uranium kunnen makkelijk spontaan exploderen als hun massa (gewicht) een bepaalde minimumwaarde (de ‘kritische massa’) te boven komt. Voor plutonium ligt die rond de 10 kilo, voor uranium-235 rond 50 kilo. Een bol plutonium of uranium die nèt niet de kritische massa heeft kan kritisch worden als hij krachtig alzijdig wordt samengeperst, bijvoorbeeld met behulp van gewone explosieven. Daarop berust de implosiebom.

Tot dusver speelde in het opsporen van verborgen kernwapenprogramma’s vooral ‘overhead imaging’ een rol. De programma’s van Noord-Korea, Syrië en Zuid-Afrika werden door spionagesatellieten ontdekt, de plutoniumreactor van Israël werd in 1958 herkend op luchtfoto’s van een U-2-spionagevliegtuig. Pakistan en Irak vielen al in een vroeg stadium op door hun verdachte bestellingen en aankopen in het buitenland. De programma’s van Libië en Iran werden onthuld door toeleveraars die een dubbelrol hadden gekozen (en samenwerkten met de CIA) en, wat Iran betreft, verder door loslippigheid van direct betrokkenen. Ook in Israël speelde dat mee. Voor een beter inzicht in het Syrische kernwapenwerk moest worden ingebroken bij een atoomexpert. Een land als India heeft weinig moeite gedaan om de ontwikkeling van een ‘vreedzaam nucleair explosief’ geheim te houden.

Waterdichte garanties zijn van satellietobservaties niet te verwachten. Syrië had zijn in aanbouw zijnde plutoniumreactor zo goed gecamoufleerd dat die op een willekeurig fabrieksgebouw leek. Alleen de plaats – langs de Eufraat in de woestijn – was verdacht. Wie voldoende behoedzaam is in zijn nucleaire aankopen en overlopers en loslippigen weet te vermijden kan zijn programma lang verborgen houden, zeker als er geen enkele haast gemaakt hoeft te worden. Vipin Narang wijst daarop in International Security.

De experts die The Economist in 2015 sprak zagen het anders, ze verwachten heel veel van ‘netwerkanalyse’. Er is software ontwikkeld die logische patronen kan opsporen in de verzamelde e-mails, banktransacties, internetaankopen, Google-zoekopdrachten, publicaties, enzovoort, enzovoort, van groepen personen waarvan een rol in een nucleair programma wordt aangenomen. Als een vermaarde nucleaire onderzoeker opeens niet meer publiceert kan dat een veeg teken zijn. Als veel nucleaire experts opeens verhuizen naar een zelfde plaats: evenzeer.

Je kan ook de notoire toeleveraars aan de nucleaire industrie in de analyses betrekken, te denken valt aan bedrijven die stoffen als beryllium, cadmium of zirconium leveren of die handelen in de snelle schakelaars (krytrons) die in atoombommen worden toegepast. Ja, er is al software die ook satellietfoto’s kan meenemen in de analyses, begreep The Economist van het Pentagon.

De beschikbare software zou al zo goed zijn dat hij de centrale figuren in een nucleair programma kan aanwijzen. Er wordt beweerd dat Israël langs deze weg ontdekte wie er in het Iraanse nucleaire programma aan de touwtjes trokken – waarna die personen werden uitgeschakeld. Of het zo ging, en of Israël betrokken was, staat niet vast.

MIT-onderzoeker R. Scott Kemp beperkte zich in zijn analyse tot ‘environmental detection’ van wapenprogramma’s: op het detecteren van chemische sporen en fysische effecten van wapenontwikkeling. Voor de verrijking van uranium moet het metaal met waterstoffluoride en met fluorgas in gasvorm worden gebracht. Detectie van fluorhoudende stoffen in de atmosfeer kan dus wijzen op uraniumverrijking. Voor de terugwinning van plutonium uit opgebrande splijtstof moeten de splijtstofstaven eerst worden opengebroken. Daarbij ontsnappen gassen (zoals het edelgas krypton-85) die zeer karakteristiek zijn. Als de splijtstof vervolgens wordt opgelost in de geëigende oplosmiddelen kunnen die onder invloed van de zware radioactieve straling uiteenvallen in stoffen die ook weer kenmerkend zijn voor plutoniumterugwinning.

Voor de vroege signalering van clandestiene wapenproductie blijkt het allemaal nauwelijks bruikbaar. Er is te veel storing uit andere industriële bronnen en de huidige meetapparatuur is niet gevoelig genoeg.

De analyse van Kemp is grondig, volledig en gezaghebbend. Hij geeft ook een overzicht van de fysische effecten waarop gelet kan worden. Kernreactoren zijn vaak warm ten opzichte van hun omgeving en lichten dus op op infrarood-opnames, fabriekshallen vol gascentrifuges verbruiken opvallend veel elektriciteit en genereren typische stoorpulsen op het elektriciteitsnet. (De draaiende trommels geven sowieso een elektromagnetisch signaal af.)

Onbetaalbaar

Hoge verwachtingen koesteren wetenschappers van de detectie van antineutrino’s die bij de splijtingsprocessen in kernreactoren vrijkomen. Antineutrino’s zijn kerndeeltjes die alle stralingsschilden weten te passeren, of die nu van lood, beton of staal zijn, maar die wel zijn te detecteren, zij het met grote moeite. In het noordoosten van Engeland wordt in een zoutmijn een enorme antineutrinodetector (‘Watchman’) gebouwd die over vijf jaar moet bewijzen dat je zelfs antineutrino’s van een kernreactor veertig kilometer verderop kunt waarnemen.

Kemp ziet alweer geen praktische toepasbaarheid. Omdat de detector niet kan aangeven uit welke richting de antineutrino’s komen zal je een heel netwerk van detectoren moeten aanleggen om uit hun signalen wijs te worden. Onbetaalbaar.

In een recent interview in Knowable Magazine (februari 2018) herhaalt Kemp zijn sombere conclusie: nagenoeg elk land kan kernwapens maken en de middelen om ze op te sporen falen. Dit kan een keer fout gaan.