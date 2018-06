Zo rijd je zo goedkoop mogelijk

In deze rubriek wordt iedere week een vraag over geld beantwoord. Zelf een vraag voorleggen? Mail naar geld@nrc.nl

De vuistregel circuleert dat het tot 10.000 kilometer per jaar voordeliger is om een deelauto te gebruiken. Maar volgens voorlichtingsinstituut Milieu Centraal, dat er diverse berekeningen op losliet, hangt het helemaal af van hoe je zo’n deelauto gebruikt. Je betaalt namelijk per gereden kilometer én per uur. Bij de grootste professionele aanbieder Greenwheels kost een kleine deelauto bij regelmatig gebruik bijvoorbeeld 4 euro per uur en 0,27 euro per kilometer. Elke maand betaal je dan nog abonnementskosten van 10 euro.

Als je die 10.000 kilometer over veel uren uitsmeert, ben je dus beter af met een eigen auto. Gebruik je een deelauto om mee naar je werk te gaan, dan staat hij de meeste tijd stil, terwijl de huur wel doorloopt. „Dat is niet voordelig, of je nou 10, 20 of 50 kilometer moet rijden”, zegt woordvoerder Marie-Claire van den Berg van Milieu Centraal. Bij regelmatige trips van korte duur, zoals je kinderen naar sportclubjes brengen of een wekelijks familiebezoek, loont een deelauto volgens Van den Berg in de meeste gevallen wel.

Combineren

Het beste werkt een combinatie van vervoersmiddelen. Voor je werk neem je bijvoorbeeld de trein, voor ritten tussendoor de deelauto en voor de vakantie een gewone huurauto. Milieu Centraal maakte een voorbeeldberekening van hoeveel je daarmee zou kunnen besparen. Stel, je rijdt 13.000 kilometer per jaar – dat is ongeveer het gemiddelde aantal kilometers voor de Nederlandse automobilist. Eén keer per week gebruik je een deelauto om je ouders te bezoeken, je rijdt dan 100 kilometer en hebt de auto vier uur nodig. Dat kost per jaar 1.930 euro. Daarnaast huur je voor je zomervakantie naar Zuid-Frankrijk drie weken een stationcar bij een gewoon verhuurbedrijf, voor 750 euro. Voor je werk reis je zo’n 100 kilometer per week met de trein, en dat komt op jaarlijks 720 euro. Bij elkaar is dat 3.400 euro.

Nu de vergelijking: een eigen auto in de miniklasse kost bij hetzelfde aantal kilometers 4.045 euro per jaar en een middenklasse 7.130 euro (volgens budgetinstituut Nibud). Dat betekent een jaarlijks voordeel tot 3.730 euro. Voor je eigen situatie kun je zo’n som ook in grote lijnen maken. Denk daarbij aan de eventuele parkeervergunning voor een eigen auto.

Particuliere deelauto’s

In deze berekening is uitgegaan van een deelauto via een van de professionele organisaties, waarvan Greenwheels de grootste is. Maar nog sterker in opkomst zijn particuliere deelauto’s via platforms als SnappCar, zegt Marco van Burgsteden van kennisplatform CROW. Om een particuliere auto te huren hoef je geen abonnement af te sluiten, en je kunt elke keer kiezen welk type auto je aanvraagt. Bijvoorbeeld een busje voor een verhuizing of een station voor een uitstapje met een groep vrienden.

Je betaalt een vast bedrag per dag, waarbij de eerste 100 of 200 kilometers zonder extra kosten zijn. Stel dat je voor de wekelijkse familiebezoekjes uit het voorbeeld een particuliere deelauto pakt van 25 euro. Dan kost dat per jaar 1.698 euro, een voordeel van 232 euro ten opzichte van een deelauto van een professionele organisatie. Voor de vakantie kun je qua kosten net zo goed een gewone huurauto nemen.

Kun je wel overal terecht voor een deelauto? De particuliere verhuurders via platforms als SnappCar en MyWheels zitten volgens Milieu Centraal in 95 procent van de gemeenten in Nederland. Op ritjeweg.nl vind je de deelauto’s die via particulieren en organisaties bij jou in de buurt beschikbaar zijn en kun je globaal de kosten vergelijken. Greenwheels en consorten hebben vaste parkeerplekken in de wat grotere steden.

Je kunt ook zelf iets opzetten. Zo is Van den Berg van Milieu Centraal bezig om met vier buurtgenoten een Nissan Leaf te gaan delen. Dat hebben ze geregeld via het platform Buurauto.nl, die de elektrische leaseauto en de verzekeringen regelt. Over twee maanden gaat haar eigen auto de deur uit.